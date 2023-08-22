رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء في ليبيا 2023 وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا

يمكننا ان نقوم بالاستعلام عن منحة الزوجة والابناء التي تمنح من قبل وزارة الشئون الاجتماعية ويمكننا ان نتعرف على موعد الصرف ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء في ليبيا 2023.

ما هي اهم شروط الحصول على منحة الزوجة والأبناء ليبيا 2023

لابد من توفير مجموعة من الشروط والمتطلبات، والتي من بينها.

لا تكون الأسرة مسجلة في أي منحة.

أن تكون الأسرة من الأسر محدودة الدخل.

الإقامة بشكل دائم على الأراضي الليبية.

لابد من ان تكون الجنسية الخاصة بهم الجنسية الليبية.

لا يزيد عمر الأولاد عن 18 عامًا.

يجب الا تكون السيدة متزوجة، فإما أن تكون مطلقة أو أرملة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة الزوجة والأبناء ليبيا 2023

يوجد بعض من الاوراق التي لابد من تقديمها عند التسجيل ومنها.

تقديم الهوية الوطنية للزوجة.

شهادة الميلاد الخاصة بكل ابن من الأبناء.

ر نسخة من عقد زواج الزوجة، في حالة الزواج في عام2013.

مستند بوضع العائلي الحالي للأسرة.

نسخة من الاقامة، ولابد وأن تكون سارية المفعول.

صورة من موافقة الزوج.

توضيح رقم الحساب المتعلق بالزوجة.

رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2023

يمكننا الحصول على منحة الزوجة والأبناء في ليبيا، من خلال ان يتم القيام بالاتي.