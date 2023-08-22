“سهولتها في حلاوتها من نسب % العادية قبل التالته طريقة تقليل الاغتراب 2023 بوابة القبول بالمعاهد والجامعات

تقليل الإغتراب هناك الكثير من الطلاب يبحثون عن شروط التحويلات لتقليل الإغتراب للمرحلتين الأولى والثانية لتنسيق الجامعات الحكومية, لإنهم يعانون من بعد المسافات بين بيوتهم والكليات التي ينتمون لها, ولكن هناك أخبار تؤكد بإنه سيتم الإعلان عن تنيسق مرحلة تقليل الإغتراب عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق الكليات مباشرة, ومن المتوقع الإعلان عنها غدا الأربعاء الموافق 23 من شهر أغسطس الحالي 2023.

قواعد تنسيق مرحلة تقليل الإغتراب 2023

هناك أخبار مؤكدة من مصدر مسئول ذكر بأن قام المجلس الأعلى للجامعات بتحديد الشروط الواجبة والقواعد المنظمة والصادرة بشأن مرحلة التقليل من الإغتراب لعام 2023 وهي بالشروط الأتية:

يجب أن يكون التحويل المناظر بإستيفاء الحد الأدنى للجامعة التي تريد التحويل لها, والتحويل الغير مناظر يكون أيضا بإستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل لها ويجب على الطلاب الإلتزام بقواعد التوزيع الجغرافي على حسب المكان الأقرب للطالب, وإمكانية التحويل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط ولا يمكن التحويل للطلاب بطريقة التحويلات الورقية, والتحويل يكون لمرة واحدة فقط ولا يمكن للتحويل أكثر من مرة و يجب الإلتزام بجميع الشروط التي تضعها الكلية التي تريد التحويل لها, ومنها إجتياز إختبار القدرات التي تم إجرائها قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة, ويجب أن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس المجموع الذي حصل عليه الطالب في شهادة الثانوية العامة الخاصة بالطالب.

التحويل إلى الكلية الغير مناظرة

يجب أن تتوفر الشروط للطالب الذي تم ترشيحه قبل ذلك في التنسيق للكلية الخاصة به سواء خارج أو داخل المنطقة الجغرافية بالتحويل إلى الكلية الغير مناظرة بالشروط الأتية:

يجب أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذي تم قبوله من خلال الكلية المطلوب التحويل لها إذا كانت إنتظام أو إحتساب, ومن أهم هذه الشروط النجاح في إختبار القدرات إن وجدت, ويمكن للطالب التحويل بكل سهولة ومثال على ذلك طالب يكون قد تم قبوله بكلية الهندسة جامعة أسيوط, وهو ينتمي إلى محافظ الغربية يمكنه التحويل إلى قسم أخر غير كلية الهندسة, مثل كلية علوم أو رياضة أو آداب أو تجارة في جامعة طنطا لإنها تقع في النطاق الجغرافي, ويجب أن يكون قد حصل على الحد الأدنى للكلية التي يريد التحويل لها.