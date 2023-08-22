ما هو مجموع التمريض العسكري بعد الثانويه العامه؟ وزارة التربية والتعليم تعلن مؤشرات تنسيق التمريض العسكري والعادي

يتساءل العديد من الطلاب والطالبات عن تنسيق التمريض العسكري و العادية منذ ان تم الحصول على نتائج الثانوية العامة وان التمريض من ضمن ما يعمل على الارتفاع بشان التعليم كما انه يعمل على ضمان حصول الخريج على عمل ويسمح له بالحصول على فترة تدريب داخل المستشفيات العامة ومن خلال مقالنا سنتعرف على ما هو مجموع التمريض العسكري بعد الثانويه العامه.

ما هي شروط التقديم في التمريض لهذا العام

لم يتم تغير التنسيق كل عام بنسبة كبيرة حيث ان التنسيق الخاص بالتمريض العسكري يختلف من منطقة إلى أخرى وقامت الوزارة بالإعلان عن التنسيق الخاص بالتمريض كما انه لابد من توافر شروط التسجيل وهي.

أن يكون الطالب المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية او ما يعادلها.

يتخطى الشخص المتقدم من جميع الاختبارات والكشوفات الطبية بنجاح.

أن يكون الطالب حامل للجنسية المصرية ويكون عمره من 15 عام وحتى 18 عام.

كما انه لابد من ان تكون الطالبة غير متزوجة.

ما هو تنسيق التمريض العسكري 2023

اعلنت الوزارة عن التنسيق لهذا العام والذي جاء على النحو الاتي.