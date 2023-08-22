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“الآن ظهرت” نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 العراق عبر موقع وزارة التعليم
نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 العراق عبر موقع وزارة التعليم، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول لعام 2023 في بداية الشهر الحالي عبر المواقع الرسمية،و ومن أجل ضمان حقوق الطلاب الكاملة، فتحت الوزارة فرصة للطلاب في الصف السادس الإعدادي لتقديم الاعتراضات على النتائج في جميع المدارس، شريطة دفع الرسوم المقررة وتهدف وزارة التربية إلى تسهيل عملية الاستعلام عن نتائج الاعتراضات للطلاب من خلال موقعها الرسمي، بالتالي، يمكن للطلاب الدخول إلى رابط نتائج اعتراضات الصف السادس الإعدادي الدور الأول لعام 2023 في العراق والاطلاع على النتائج فور ظهورها. يرجى مراعاة الإجراءات والخطوات التي تحددها وزارة التربية العراقية للحصول على المعلومات المحدثة حول النتائج وتفاصيل عملية الاعتراض.
نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي فى العراق.
يبحث العديد من الطلاب في العراق عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي الدور الأول لعام 2023، التي قدموا لها بداية من يوم الأحد 13 أغسطس واستمرت لمدة أسبوع، وينتظرون بفارغ الصبر موعد ظهور النتائج. وفقًا لإعلان وزارة التعليم العراقية، من المتوقع أن تعلن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي لعام 2023 في الأيام القليلة المقبلة بعد إغلاق باب التقديم. يُفترض أن تصدر النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة.
رابط نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي فى العراق 2023.
يهتم العديد من الطلاب العراقيين في جميع محافظات العراق معرفة كيفية استعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي،و بمجرد انتهاء فحص طلبات الطلاب المقدمة، ستتم الإعلان عن ظهور نتائج اعتراضات السادس الإعدادي لعام 2023 في العراق. يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا من خلال موقع “نتائجنا” أو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
. قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الرابط التالي: https://epedu.gov.iq/.
. حدد قسم النتائج، واختر نتائج اعتراضات السادس الإعدادي.
. حدد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.
. انقر على زر “تنزيل” الموجود بجانب خانة المحافظة.
. ستظهر ملفات PDF تحتوي على كشوف نتائج اعتراضات السادس الإعدادي لعام 2023.
. قم بالبحث عن اسم الطالب عن طريق إدخال الرقم الامتحاني.
باستخدام هذه الخطوات، يمكن للطلاب العراقيين الحصول على نتائج اعتراضاتهم بسهولة وسرعة.