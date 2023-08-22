” الأراضي محدودة واللي هيلحق هيشيل ” كراسة شروط أراضي مسكن في ٨ محافظات … الورق جاهز قدم بسرعة

تم الإعلان من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح كراسة شروط أراضي مسكن بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 22/8/2023، بالطرح الثالث للتخصيص الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بكافة مستوياتها وذلك للأفراد ” مسكن” بنظام الطرح الدائم في إطار سعيها من أجل القضاء على السمسرة.

طرح كراسة شروط أراضي مسكن

يتضمن الطرح نحو 329 قطعة أرض متوسطة بسبعة مدن وهي ” أخميم الجديدة، وناصر الجديدة، وأسوان الجديدة، والسادات الجديدة، وغرب قنا، وبرج العرب الجديدة، وطيبة الجديدة”

على أن يتم التسجيل بصورة إلكترونية على موقع وزارة الإسكان بدءًا من اليوم للأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط.

شروط حجز أراضي مسكن

ينبغي أن يكون المتقدم للحصول على قطعة أرض مصري الجنسية وليس شخص معنويًا ” الشركات والمؤسسات”.

الا يقل العمر عن 21 عام في تاريخ الحجز.

لا يحق لأفراد الأسرة الواحدة التقدم من أجل حجز أكثر من قطعة أرض واحدة.

يشترط ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض للمتقدم أو لأحد أفراد اسرته ” الزوج، الزوجة، الابناء القصر” بمحور الأراضي المتميزة أو المتوسطة من قبل.

يتم رفع الأوراق والمستندات المطلوبة عبر الموقع مرفق معها إيصال سداد جدية الحجز بالإضافة إلى مصروفات الدراسة.

مبلغ جدية الحجز

يتم سداد مبلغ جدية حجز قطع الأراضي والذي تبلغ قيمته نحو 100 ألف جنيه هذا بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات دراسة لا ترد دفعة واحدة، ثم يتم استكمال سداد مقدم الحجز بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية و0.5% وديعة لصالح مجلس الأمناء من إجمالي قيمة الأرض خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار بالتخصيص.