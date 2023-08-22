أسماء الوجبة الجديدة المشمولين بالرعاية الإجتماعية العراق 2023 “هنا” رابط تحميل كشوفات الرعاية الإجتماعية عبر منصة مظلتي

أسماء الوجبة الجديدة المشمولين بالرعاية الاجتماعية، تعد الرعاية الاجتماعية من أكثر الأمور التي تشغل الشارع العراقي في الوقت الحالي، خاصة مع إعلان الوجبة الرابعة مؤخرًا من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث إن هذه المنحة تُساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي عن الكثير من المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، فضلاً عن إمكانية معرفة الأسماء عبر الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسماء الوجبة الجديدة المشمولين بالرعاية الاجتماعية

الوجبة الجديدة تضمن عدد كبير من المواطنين، الذين تخطى عددهم نحو 300 ألف مستفيد، فضلاً عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت مؤخرًا باستقبال جميع الطلبات التي تم تقديمها وعملت على فحصها بدقة ووضوح، ليتم بعد ذلك الإعلان عن جميع المقبولين للحصول على هذه المنحة، حيث إنها تساعد المستفيدين في الحصول على قيمة مالية لسد احتياجاتهم الأساسية والعمل على تلبية متطلباتهم اللازمة.

رابط استخراج أسماء الوجبة الجديدة المشمولين بالرعاية الاجتماعية

جاءت أهم خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

بعدها يتم القيام بإدخال رمز التحقق الذي يظهر أمامك في الشاشة الرئيسية.

ثم يتم إدخال اسم المستفيد ورقم الطلب في الخانة المطلوبة.

بعد ذلك يتم الضغط على “تنزيل الكشوفات”.

لتتعرف في النهاية على أسمك.

يذكر أنه بعد التعرف على اسم المقبولين يمكنهم على الفور الذهاب إلى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية للحصول على المنحة.