أخر أخبار قانون تصالح مخالفات البناء الجديد 2023

ينتظر المواطنين إقرار البرلمان لقانون تصالح مخالفات البناء الجديد وذلك بعد أن أعلنت الحكومة عن قرب الانتهاء من القانون ودخوله في مرحلة الصياغة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره و بَدْء العمل به، حيث إن قانون تصالح البناء الجديد يتضمن عدد كبير من التيسيرات على مقدمي طلب التصالح وحالات تصالح لم تكن موجودة، لذلك سوف نوضح لكم تفاصيل قانون تصالح البناء الجديد في السطور التالية.

تعديلات قانون تصالح مخالفات البناء الجديد

مجلس الوزراء حاليًا يعمل على مشروع تعديل قانون تصالح مخالفات البناء وذلك عن طريق إدخال بعض التعديلات على نص القانون رقم 1 سنة 2020 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، وإليكم أهم التعديلات الواردة على القانون وهي الآتي:

اصبح من الممكن التصالح للأعمدة مع صب السقف.

يمكن التصالح في الأسوار بعد استكمالها.

يجوز التصالح في مساحة تتجاوز 36 متر على أن يكون المحافظ هو من يحدد متر التصالح.

يمكن التصالح على المباني، التي تعدت على خطوط التنظيم وذلك بعد موافقة الجهة المختصة.

يمكن التصالح على المباني خارج ألأحوزه العمرانية وذلك لجميع الأنشطة سواء سكني أو تجاري أو صناعي.

يمكن التصالح على تغيير استخدام المباني سواء الجراج إلى تجاري أو السكني إلى تجاري.

من الممكن التصالح في التعدي على أملاك الدولة وذلك بعد موافقة الجهة المختصة باستثناء التعديات التي حدثت على نهر النيل أو الآثار.

شروط التصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري

قانون تصالح البناء الجديد أجاز التصالح على المخالفات الناتجة عن المباني ذات الطراز المعماري لكن بوجود عدة شروط ضرورية وضعتها الحكومة، لذلك سوف نوضح لكم تلك الشروط بالتفصيل في السطور الآتية:

يشترط أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبني في سجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري.

يشترط ألا تكون المخالفات قد أثرت على المبنى وأفقدته مقاومات قيده في سجل مباني الطراز المعماري.

يجب ألا تكون المخالفة بالتعلية في المبني أو بالإضافة للمبني المسجل.

يشترط أيضًا موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

حالات التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة

وفقًا لتعديل قانون تصالح مخالفات البناء الجديد يمكن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة، لذلك سوف نوضح لكم بالتفصيل حالات التصالح وهي الآتي:

يجوز التصالح في التعديات التي حدثت على الأراضي المملوكة للدولة في تجاوز قيود الارتفاع المحددة وفقًا للمخطط الاستراتيجي بشرط موافقة الجهة المختصة على ذلك التصالح.

يجوز التصالح في تعديات البناء، التي تمت على أراضي مملوكة للدولة في حالة إذا قدم صاحب الشأن طلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون الجديد أو غير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من قبل الجهات الإدارية.

حالات التصالح في مخالفات البناء خارج ألأحوزه العمرانية

وفقًا للقانون الجديد من الممكن التصلفي مخالفات البناء خارج ألأحوزه العمرانية ولكن في بعض الحالات، لذلك سوف نوضح لكم بالتفصيل تلك الحالات في السطور الآتية: