رابط تقليل الاغتراب للمرحلتين وخطوات التقديم 2023

ساعات قليلة تفصلنا عن بدأ مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين أي بين طلاب المرحلة الأولى وطلاب المرحلة الثانية في مكتب التنسيق للانضمام للجامعات لهذا العام، حيث تقوم وزارة التعليم العالي ببدء استقبال طلبات تقليل الاغتراب عن طريق الدخول إلى الرابط المخصص واتباع خطوات تقديم الطلب، وفيما يلي نعرضه لكم بشكل ميسر.

رابط تقليل الاغتراب للمرحلتين

خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تقليل الاغتراب للمرحلتين لكي يقوم طلاب المرحلة الأولى والثانية بتقديم طلب تقليل الاغتراب خلاله، حيث قد تقرر أن تكون النسبة المقررة حوالي 10% من الطلاب المرشحين لكليات المرحلة الأولى والثانية.

خطوات التقديم على تقليل الاغتراب للمرحلتين

يرجى اتباع مجموعة الخطوات التالية من أجل تقديم طلب تقليل الاغتراب للمرحلتين:

يجب أولًا انتظار بدء استقبال طلبات تقليل الاغتراب، وذلك في موعده المحدد رسميًا وذلك يوم الخميس القادم الموافق 24 أغسطس.

الدخول بعد ذلك إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط المخصص له.

ثم تحديد مرحلة تقليل الاغتراب.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم تسجيل الرقم السري.

إكمال خطوات التقديم عن طريق إدخال رغبات النقل، فسوف تظهر له قائمة الرغبات التي سجلها مسبقًا.

ثم النقر على قائمة جديدة، وتقليل الاغتراب المناظر.

أو تقليل الاغتراب غير المناظر.

ثم تسجيل اسم الكلية أو المعهد المراد التحويل إليه.

كتابة رقم الجلوس والرقم السري مرة أخرى.

وأخيرًا النقر على زر تسجيل.

موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب 2023

تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر أغسطس لهذا العام هو الموعد الرسمي المحدد لبداية مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب وطالبات المرحلة الأولى والثانية من التنسيق الجامعي، وذلك عن طريق استخدام الموقع الإلكتروني للتنسيق، على أن تنتهي مدّة استقبال طلبات تقليل الاغتراب في اليوم الموافق 28 من نفس الشهر.

شروط التقديم على تقليل الاغتراب

ينبغي أن يتم التسجيل في تقليل الاغتراب للمرحلتين وتقديم الطلب بناءً على مجموعة من الشروط اللازم توافرها، حيث أقرها المجلس الأعلى للجامعات لهذا العام، وتتضمن الآتي: