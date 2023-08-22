” رابط مظلتي ” spa.gov.iq  الآن pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة وزارة العمل العراقية الدفعة الجديدة

“مظلنتى” أعلنت وزارة العمل الشؤون الاجتماعية قائمة المستفيدين من الدفعة الجديدةفي العراق حيث ينتظر قطاع كبير من المواطنين العراقيين الاطلاع على قوائم الأسماء المشمولة في الدفعة التاسعة والأخيرة من هذه الرعاية،و يأتي ذلك بعد قبول عدد كبير من الطلبات التي تم تقديمها للحصول على هذه الرعاية الاجتماعية في الرعاية الاجتماعية ولتنفيذ عمليات صرفها، وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالآن فحص ومراجعة دقيقة لتحديد باقى اسماء المستحقين للرعاية، وتعمل هذه الجهود على تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجهه العديد من الأفراد والأسر في العراق.

. المعايير الصحية: قد يشترط توفر بعض الظروف الصحية المحددة للحصول على الرعاية الاجتماعية، مثل الإعاقة أو الأمراض المزمنة.

. الحالة الاجتماعية: قد يكون هناك شروط محددة تتعلق بالحالة الاجتماعية للمتقدم، مثل حالة الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

. الدخل: يعتمد الاختيار على مستوى الدخل والفقر الذي يعاني منه المتقدم. يتم تحديد الحد الأدنى للدخل المطلوب وفقًا للمعايير المعتمدة.

. العمر: يجب أن يكون المتقدم للرعاية في فئة الأعمار المستهدفة التي حددها القانون العراقي.

. الجنسية: يجب أن يكون المتقدم للرعاية مواطناً عراقياً.

مازال المواطنون المستفيدون من الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الخامسة يبحثون عن طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2023. لذا، يمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام:

. قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

. ابحث عن خيار “مظلتي – الرعاية الاجتماعية في العراق”.

. انقر على الخيار المذكور للوصول إلى منصة “مظلتي”.

. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك إذا كنت قد أنشأت حسابًا سابقا، أو قم بإنشاء حساب جديد إذا لم تكن مسجلا.

. بمجرد تسجيل الدخول، ابحث عن خيار “طلب الوجبة التاسعة 9” وانقر عليه.

. حدد الرعاية الاجتماعية من بين الخيارات المتاحة.

. قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، بما في ذلك المعلومات الشخصية وبيانات الاتصال.

. انقر على زر “استعلام عن أسماء المستفيدين الجدد”.

. ستظهر قائمة تحتوي على أسماء المستفيدين وبرامج الرعاية الاجتماعية للدفعة التاسعة.