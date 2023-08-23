” الفرحة هتبقى فرحتين تلاتة” زيادة المعاشات 150 جنيه بأثر رجعي من يونيو الماضي + زيادة المعاش الشهري لهذه الفئات

تلقي المستفيدين من المعاشات خبر سار للغاية حول زيادة المعاشات 150 جنيه بأثر رجعي منذ شهر يوليو الماضي وتصرف هذه الزيادة مع قيمة المعاش المستحق عن شهر سبتمبر المقبل، لكن من هي الفئات المستفيدة من هذا الأمر هذا ما سوف نخبرك به.

زيادة المعاشات 150 جنيه بأثر رجعي

أعلن مجلس نقابة المهندسين عن إتخاذ قرار هام بزيادة المعاشات بقيمة 150 جنيه لكافة المقيدين بالنقابة وتصرف هذه الزيادة بأثر رجعي بدءًا من يوليو 2023، وذلك من أجل العمل على مساندة أعضاء النقابة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

هذا بالإضافة إلى إتخاذ قرار بزيادة منحة الزواج لابنة المهندس المتوفي إلى 5000 جنيه، وتأتي هذه القرارات في ضوء الجهود الكبيرة التي يتم بذلها من أجل تعزيز موارد النقابة واستثمار اصولها.

تغيير نشاط استثمار أرض مدينة بدر من نشاط طبي إلى مختلط

كذلك أعلن مجلس نقابة المهندسين موافقته على تغيير نشاط استثمار أرض مدينة بدر من نشاط طبي ” مستشفى” إلى نشاط مختلط ” تجاري إداري” هذا بالإضافة إلى تفويض هيئة المكتب من أجل تشكيل لجنة تضم أعضاء هيئة المكتب وكل المتخصصين والخبراء من مجلس النقابة وذلك في مجال الاستثمار العقاري. موعد صرف معاشات سبتمبر بالزيادة الجديدة

أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بدء صرف المعاشات المستحقة عن شهر سبتمبر بدءًا من يوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر بالزيادة التي تم إقرارها مسبقًا والتي تبلغ قيمتها نحو 15% من قيمة المعاش بحد أدنى 175 جنيه وحد أقصى 1635 جنيهًا وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.