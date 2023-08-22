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“El Fajar TV” استقبل الآن تردد قناة الفجر الجزائرية دراما على نايل سات 2023
تحظى قناة الفجر الجزائرية دراما بشعبية كبيرة بين عشاق الدراما العربية والعالمية. تعتبر هذه القناة واحدة من أفضل القنوات الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا منذ إطلاقها، حيث تقدم مجموعة متنوعة من العروض الدرامية الجديدة والحصرية في الدراما المصرية والعربية بشكل عام، وتتميز بجودة عالية لتجربة المشاهدة، وبالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الملايين لهذه القناة في الوقت الحالي، فقد تم تحديث تردد قناة الفجر الجزائرية دراما على القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد.
قناة الفجر الجزائرية نجحت في جذب جمهور كبير من المشاهدين في الجزائر وفي جميع أنحاء العالم العربي، وتتميز شبكة قنوات الفجر الجزائرية بتنوعها الكبير في تقديم محتوى متنوع على مدار اليوم بدون انقطاع، وتعتبر قناة الفجر الجزائرية دراما واحدة من أبرز القنوات التي حققت نجاحا كبيرًا منذ بدء بثها على القمر الصناعي نايل سات، وتركز القناة على عرض مجموعة واسعة من المسلسلات والأفلام الشهيرة لأبرز نجوم العالم العربي. تمكنت القناة من الحصول على حقوق بث العديد من المسلسلات العربية المشهورة، سواء الحديثة أو الكلاسيكية، بالإضافة إلى بث عدد من المسلسلات التركية الشهيرة التي تحظى بمتابعة واسعة حول العالم.
التردد الجديد لقناه الفجر الجزائرية 2023.
|القمر
|نايل سات
|القناة
|الفجر الجزائرية
|التردد الخاص بالقناة
|11034 / 10865
|المعدل الترميز
|27500/ 50000
|المعامل الاستقطاب
|رأسي /عمودي
|معامل تصحيح الخطأ
|¾ / 5/6