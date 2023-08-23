“الطريقة السحرية عشان الكارت مايطيريش الرصيد” طريقة جديدة لشحن كارت الكهرباء من فني من شركة الكهرباء مباشر

أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن طريقة جديدة لشحن كارت الكهرباء وذلك من خلال منشور تم نشرها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، وقد أوضحت الوزارة أنه يمكنك شحن كارت عداد الكهرباء بالعديد من الطرق من أجل التسهيل على المواطنين، وسوف نخبرك عن هذه الطرق المختلفة من خلال هذا المقال.

طريقة جديدة لشحن كارت الكهرباء أعلنت الشركة القابضة وجود العديد من الطرق السهلة والتي يمكن للعملاء شحن كارت عداد الكهرباء من خلالها ومن بينها عن طريق الفيزا وذلك كالاتي: قم بتحميل تطبيق سهل الخاص بشحن عداد الكهرباء من خلال متجر التطبيقات الخاصة بهاتفك.

سجل الدخول إلى البرنامج عن طريق كتابة الاسم وكلمة المرور ومرر كارت عداد الكهرباء أمام ظهر الهاتف المحمول وذلك من أجل قراءة البيانات.

اختر تفاصيل الاستهلاك وذلك لمعرفة الرصيد المتبقي بالكارت ومن ثم اختر شحن العداد وإدخل المبلغ المراد خصمه للشحن من كارت الفيزا وانقر على توجه بالدفع.

بذلك سوف يتم تحويل الرصيد ومن ثم شحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا.