“بعد فتح تراخيص البناء”.. اعرف شروط تعلية المباني 2023 حسب قانون البناء الموحد

شروط تعلية المباني 2023، أعلنت الحكومة المصرية خلال الساعات عن اعادة فتح تراخيص البناء مرة أخرى في كافة المدن والقرى المصرية وفقا لقانون البناء الموحد، حيث حدد القانون شروط تعلية الادوار والاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك من أجل أن تكون متطابقة مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع، واليكم الاشتراطات الواجب توافرها في تعلية المباني، فتابعونا.

شروط تعلية المباني 2023

وقد حدد قانون البناء الموحد شروط تعلية المباني 2023، حيث نصت المادة 43 منه على أن يشترط فى حالات التعلية الالتزام بما يلي:

الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وقف إصدار الترخيص، وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطة والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر بها قرار الوقف.

يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقًا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية

وتعتبر المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء فى التنفيذ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.

فتح تراخيص البناء

وحاليا يجرى العمل بقانون البناء الموحد في كافة أرجاء مصر، وعلى كل راغبي البناء سداد الرسوم التي ينص عليها القانون اولا.