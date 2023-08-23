” ألحق يا أستاذ الحجز لأعلى سعر” حجز أراضي الإسكان 276 متر في 8 مدن جديدة عن طريق المزايدة الإلكترونية

أراضي الإسكان 276 متر، كشفت هيئة المجتمعات العمرانية عن كافة التفاصيل المتعلقة بطرح أراضي الإسكان المتوسط وذلك ضمن برنامج مسكن لأراضي الأفراد، حيث أوضحت اليوم الثلاثاء الموافق 22/8/2023 بأنه من المقرر طرح 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة بعدد من المدن الجديدة على أن يتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

أراضي الإسكان 276 متر

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 329 قطعة أراضي بمحور الأراضي المتوسطة وذلك بمدن ” السادات، طيبة الجديدة، برج العرب الجديدة، أسوان الجديدة، أخميم الجديدة، غرب قنا الجديدة، ناصر الجديدة”.

يتضمن هذا الطرح 47 قطعة بمساحة 155.5 متر مربعًا في مدينة السادات، ونحو 53 قطعة بمساحة 275 متر في أخميم الجديدة، و100 قطعة بمدينة ناصر الجديدة بمساحة 276 متر، و21 قطعة أرض بمساحة 150 متر في أسوان الجديدة، ونحو 20 قطعة بمساحة 165 متر في برج العرب الجديدة، و 31 قطعة بمساحة 276 متر في غرب قنا ونحو 52 قطعة بمساحة 276 متر في طيبة الجديدة.

حجز قطع أراضي الإسكان الجديدة

أشارت الوزارة إلى أن الحجز متاح من خلال الموقع الإلكتروني بدءًا من الثلاثاء الموافق 22/8/2023 ولمدة شهرين وتحديدًا حتى 21/10/2023 وأن الحجز لقطعة أرض واحدة فقط بدون أي أسبقية فقط لمن تنطبق عليهم الشروط المحددة من قبل الوزارة.

خطوات التقديم على الأراضي