تردد قناة كراميش الجديد بعد التحديث الأخير 2023 للأطفال
تردد قناة كراميش الجديد بعد التحديث الأخير 2023 للأطفال
تعد قناة كراميش من أهم القنوات التي تنقل محتوى أطفالي وكرتوني طوال الوقت، فضلاً عن تحديث ترددها في الآونة الأخير، في إطار الحصول على جودة عالية وإدخال بعض اللغا الأخرى التي يتم إذاعة البرامج بها، فضلاً عن بثها لبرامج الأطفال والرسوم المتحركة، لتعمل بذلك على جذب ملايين المشاهدات في غضون فترة قصيرة، هذا وأن محتواها يتناسب مع معظم الأعمار، الراغبين في تعلم الدين والأخلاق والثقافة بطريقة كرتونية يسهل على الجميع فهمها، وفي السطور التالية نوضح لكم تردد القناة الجديد بعد أخر تحديث لها.
تردد قناة كراميش الجديد بعد التحديث 2023
جاءت تردد قناة كراميش الجديد بعد التحديث الأخير، الذي يكون بدون انقطاع وطوال الوقت، فضلاً عن عدم إزعاج الجمهور عند مشاهدتهم للبرامج المذاعة، ليكون على النحو التالي:-
- التردد الخاص بالقناة هو 11430.
- معامل تصحيح الخطأ يتمثل في 5/6.
- بينما الاستقطاب فهو عمودي.
- معامل الترميز هو 27500.
كيفية ضبط تردد قناة كراميش
يمكن بكل سهولة القيام بضبط تردد قناة كراميش الجديد بعد التحديث الأخير التي تم على القناة، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-
- في البداية يجب التحكم في الريموت الخاص بجهاز التلفاز.
- ثم يتم على الفور تحديد القمر الصناعي.
- إدخال التردد الخاص بالقناة.
- بعدها يتم الضغط على زر “التثبيت اليدوي”.
- بعد ذلك يتم ملء جميع الخانات الخالية.
- الضغط مباشرة على زر “البحث”.
- بعدها يتم الضغط على زر “رمز الحفظ”.
- في النهاية يمكنك استقبال القناة بكل سهولة ومتابعة أقوى البرامج والأفلام الكرتونية المختلفة.