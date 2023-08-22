تردد قناة كراميش الجديد بعد التحديث الأخير 2023 للأطفال

تعد قناة كراميش من أهم القنوات التي تنقل محتوى أطفالي وكرتوني طوال الوقت، فضلاً عن تحديث ترددها في الآونة الأخير، في إطار الحصول على جودة عالية وإدخال بعض اللغا الأخرى التي يتم إذاعة البرامج بها، فضلاً عن بثها لبرامج الأطفال والرسوم المتحركة، لتعمل بذلك على جذب ملايين المشاهدات في غضون فترة قصيرة، هذا وأن محتواها يتناسب مع معظم الأعمار، الراغبين في تعلم الدين والأخلاق والثقافة بطريقة كرتونية يسهل على الجميع فهمها، وفي السطور التالية نوضح لكم تردد القناة الجديد بعد أخر تحديث لها.

تردد قناة كراميش الجديد بعد التحديث 2023

جاءت تردد قناة كراميش الجديد بعد التحديث الأخير، الذي يكون بدون انقطاع وطوال الوقت، فضلاً عن عدم إزعاج الجمهور عند مشاهدتهم للبرامج المذاعة، ليكون على النحو التالي:-

التردد الخاص بالقناة هو 11430.

معامل تصحيح الخطأ يتمثل في 5/6.

بينما الاستقطاب فهو عمودي.

معامل الترميز هو 27500.

كيفية ضبط تردد قناة كراميش

يمكن بكل سهولة القيام بضبط تردد قناة كراميش الجديد بعد التحديث الأخير التي تم على القناة، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-