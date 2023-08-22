معدلات القبول الموحد في الاردن 2023- 2024| معدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة
معدلات القبول الموحد في الاردن 2023- 2024| معدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة
معدلات القبول الموحد في الاردن 2023- 2024| معدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة… أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية عن معدلات القبول الموحدة للجامعات الأردنية للعام الجامعي 2023/2024، وذلك بعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023. وأكد التعليم العالي الأردني في بيان رسمي أنه قد تم تحديد الحد الأدنى للمعدلات التنافسية لمرحلة البكالوريوس في جميع التخصصات والبرامج المتاحة في الجامعات الأردنية، ، وذلك بناءً على عدة معايير بما في ذلك نجاح الطلاب ومعدل الرسوب ومعدل القبول في الفروع المحددة ونسبة القبول والطاقة الاستيعابية لكل جامعة.
معدلات القبول الموحد في الاردن 2023- 2024
بعد انتهاء الترتيبات الخاصة بوحدة التنسيق والقبول، ستفتح الوزارة باب التسجيل والتقديم للطلاب المستحقين للقبول الموحد في الأيام المقبلة، حيث ستقوم بإرسال رسائل SMS عبر الهواتف الخاصة بالطلاب المؤهلين للقبول الموحد تتضمن الرسالة رابط للموقع وكود للتفعيل .
ودعت وزارة التعليم العالي بالأردن، كافة الطلاب بالإسراع في عملية التسجيل واختيار التخصصات المناسبة والمتاحة لكلا منهم، مؤكدة على أنه لن يكون هناك فرصة لأي طالب القيام بتغيير التخصص أو التحويل عقب إغلاق باب التسجيل في الجامعات الاردنية.
معدلات القبول في الجامعات الأردنية 2023-2024
|سم التخصص
|ثانوية أردنية
|ثانوية غير أردنية
|الطب
|98.25
|_
|طب الأسنان
|97.15
|_
|الصيدلة
|94.90
|_
|دكتور الصيدلة
|95.70
|_
|الهندسة المدنية
|91.45
|98.70
|هندسة العمارة
|93.60
|98.87
|الهندسة الكهربائية
|92.90
|99.36
|الهندسة الميكانيكية
|91.95
|99.03
|الهندسة الكيميائية
|93.40
|99.01
|الهندسة الصناعية
|94.75
|99.32
|هندسة الحاسوب
|94.35
|99.40
|هندسة الميكاترونيكس
|93.3
|99.63
|التمريض/ذكور وإناث
|94.00
|99.00
|العلاج الطبيعي
|93.00
|99.31
|العلاج الوظيفي
|91.00
|99.41
|الأطراف الصناعية
|90.65
|99.75
|علوم السمع والنطق
|89.95
|98.97
|علوم الحاسوب
|95.15
|99.37
|أنظمة المعلومات الحاسوبية
|91.65
|98.88
|تكنولوجيا معلومات الأعمال
|89.55
|98.31
|علم البيانات
|91.35
|99.00
|الأمن السيبراني
|93.70
|99.32
|الذكاء الاصطناعي
|93.50
|99.18
|الرياضيات
|89.80
|98.50
|الفيزياء
|85.95
|95.91
|الكيمياء
|88.45
|96.13
|الكيمياء الصناعية
|88.35
|96.19
|اللغة الإنجليزية وآدابها
|96.60
|97.02
|إدارة الأعمال
|95.05
|97.96
|المحاسبة
|95.95
|97.64
|التسويق
|93.75
|96.68
|التمويل
|93.85
|96.60
|نظم المعلومات الإدارية
|93.40
|96.00
|الإدارة العامة
|92.50
|0.00
|اقتصاد الأعمال
|92.60
|93.75
|الإنتاج الحيواني
|79.35
|83.00
|العلوم الحياتية
|87.75
|96.69
|الجيولوجيا البيئية والتطبيقية
|79.35
|91.87
|العلوم الطبية المخبرية
|93.65
|98.87
|البستنة والمحاصيل
|77.55
|79.60
|وقاية النبات
|78.20
|0.00
|تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار
|79.85
|91.00
|علم وتكنولوجيا الغذاء
|91.20
|95.76
|تغذية الإنسان والحميات
|95.05
|98.44
|الأراضي والمياه والبيئة
|77.25
|88.20
|الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية
|79.90
|89.90
معدلات القبول الموحد في الاردن بالجامعات الأردنية
معدلات قبول الجامعات الأردنية 2024 في الجامعات الحكومية الرسمية الأردنية جاء وفقاً للجدول المرفق:
|الكلية – التخصص
|المعدل
|المجموع من 1400 في الشهادات التي لا تتضمن معدل
|الطب البشري وطب الأسنان
|85%
|1190
|الهندسات والعمارة، الصيدلة والطب البيطري
|80%
|1120
|الشريعة
|75%
|1050
|التمريض وعلوم التأهيل والعلوم الطبية المساندة، تخصصات التغذية وتخصصات علم الغذاء
|70%
|980
|معدلات قبول الكليات في الاردن في بقية التخصصات والكليات الأخرى
|65%
|910
معدلات قبول الجامعات الأردنية الخاصة
معدلات القبول الموحد في الاردن بالجامعات الخاصة 2023-2024 في الأردن فقد حدد كما يلي:
|الكلية – التخصص
|المعدل
|المجموع من 1400 في الشهادات التي لا تتضمن معدل
|الطب وطب الأسنان
|85%
|1190
|الهندسة والعمارة، الصيدلة
|80%
|1120
|الشريعة
|75%
|1050
|اختصاص التمريض وتحصصات التغذية وعلم الغذاء وعلوم التأهيل والعلوم الطبية المساندة
|70%
|980
|القانون
|65%
|910
|بقية التخصصات في الكليات الأخرى
|65%
|840
معدلات القبول في الجامعات الأردنية 2023 جامعة اليرموك|الحدود الدنيا
- هندسة الالكترونيات: 80.65
- هندسه القوى الكهربائية: 80.15
- هندسة النظم الطبية الحيوية: 84.85
- هندسه المعلوماتية الطبية الحيوية: 82.50
- هندسة الاتصالات: 81.45
- الهندسة الميكانيكية/ تكنولوجيا التصميم: 80.10
- علوم الحاسوب: 81.80
- الرياضيات: 80.40
- الفيزياء: 77.80
- الفيزياء الطبية والحيوية: 81.60
- الكيمياء: 80.30
- العلوم الحياتية: 79.70
- نظم المعلومات الحاسوبية: 79.60
- علوم الأرض والبيئة: 73.35
- الاحصاء: 72.75
- الإدارة العامة: 77.90
- المحاسبة: 84.75
- التسويق: 80.45
- إقتصاد المال والأعمال: 77.95
- الاقتصاد: 79.15
- اللغة الانجليزية وآدابها: 88.80
- العلوم المالية والمصرفية: 81.10
- اللغات الحديثة-اللغة الفرنسية: 81.00
- الترجمة: 87.45
- اللغة التركية: 77.70
- التاريخ: 81.55
- العلوم السياسية: 78.85
- علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية: 78.60
- معلم الصف / إناث: 85.65
- الارشاد النفسي: 83.25
- اللغة العبرية: 76.75
- تربية الطفل / إناث: 81.40
- أصول الدين: 77.55
- الدراسات الاسلامية / التربية الاسلامية: 79.50
- دراسات الاسلامية / الدراسات الأسرية: 77.65
- الدراسات الاسلامية / الدعوة والاعلام الاسلامي: 76.80
- الاقتصاد والمصارف الاسلامية: 78.05
- الآثار: 76.35
- الأنثروبولوجيا: 75.85
- صيانة المصادر التراثية وإدارتها: 68.45
- الارشاد السياحي: 75.45
- الادارة الفندقية: 76.10
- العلاقات العامة والإعلان: 79.85
- الصحافة: 82.15
- التربية الرياضية: 81.95
- الادارة السياحية: 76.65