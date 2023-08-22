أخبار التعليم

معدلات القبول الموحد في الاردن 2023- 2024| معدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

معدلات القبول الموحد في الاردن 2023- 2024| معدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

fareda salehمنذ 35 دقيقة
0
معدلات القبول الموحد في الاردن 2023- 2024| معدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة
معدلات القبول الموحد في الاردن 2023- 2024| معدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

معدلات القبول الموحد في الاردن 2023- 2024| معدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة… أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية عن معدلات القبول الموحدة للجامعات الأردنية للعام الجامعي 2023/2024، وذلك بعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023. وأكد التعليم العالي الأردني في بيان رسمي أنه قد تم تحديد الحد الأدنى للمعدلات التنافسية لمرحلة البكالوريوس في جميع التخصصات والبرامج المتاحة في الجامعات الأردنية، ، وذلك بناءً على عدة معايير بما في ذلك نجاح الطلاب ومعدل الرسوب ومعدل القبول في الفروع المحددة ونسبة القبول والطاقة الاستيعابية لكل جامعة.

معدلات القبول الموحد في الاردن 2023- 2024
معدلات القبول الموحد في الاردن 2023- 2024

معدلات القبول الموحد في الاردن 2023- 2024

بعد انتهاء الترتيبات الخاصة بوحدة التنسيق والقبول، ستفتح الوزارة باب التسجيل والتقديم للطلاب المستحقين للقبول الموحد في الأيام المقبلة، حيث ستقوم بإرسال رسائل SMS عبر الهواتف الخاصة بالطلاب المؤهلين للقبول الموحد تتضمن الرسالة رابط للموقع وكود للتفعيل .

ودعت وزارة التعليم العالي بالأردن، كافة الطلاب بالإسراع في عملية التسجيل واختيار التخصصات المناسبة والمتاحة لكلا منهم، مؤكدة على أنه لن يكون هناك فرصة لأي طالب القيام بتغيير التخصص أو التحويل عقب إغلاق باب التسجيل في الجامعات الاردنية.

معدلات القبول في الجامعات الأردنية 2023-2024

سم التخصصثانوية أردنيةثانوية غير أردنية
الطب98.25_
طب الأسنان97.15_
الصيدلة94.90_
دكتور الصيدلة95.70_
الهندسة المدنية91.4598.70
هندسة العمارة93.6098.87
الهندسة الكهربائية92.9099.36
الهندسة الميكانيكية91.9599.03
الهندسة الكيميائية93.4099.01
الهندسة الصناعية94.7599.32
هندسة الحاسوب94.3599.40
هندسة الميكاترونيكس93.399.63
التمريض/ذكور وإناث94.0099.00
العلاج الطبيعي93.0099.31
العلاج الوظيفي91.0099.41
الأطراف الصناعية90.6599.75
علوم السمع والنطق89.9598.97
علوم الحاسوب95.1599.37
أنظمة المعلومات الحاسوبية91.6598.88
تكنولوجيا معلومات الأعمال89.5598.31
علم البيانات91.3599.00
الأمن السيبراني93.7099.32
الذكاء الاصطناعي93.5099.18
الرياضيات89.8098.50
الفيزياء85.9595.91
الكيمياء88.4596.13
الكيمياء الصناعية88.3596.19
اللغة الإنجليزية وآدابها96.6097.02
إدارة الأعمال95.0597.96
المحاسبة95.9597.64
التسويق93.7596.68
التمويل93.8596.60
نظم المعلومات الإدارية93.4096.00
الإدارة العامة92.500.00
اقتصاد الأعمال92.6093.75
الإنتاج الحيواني79.3583.00
العلوم الحياتية87.7596.69
الجيولوجيا البيئية والتطبيقية79.3591.87
العلوم الطبية المخبرية93.6598.87
البستنة والمحاصيل77.5579.60
وقاية النبات78.200.00
تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار79.8591.00
علم وتكنولوجيا الغذاء91.2095.76
تغذية الإنسان والحميات95.0598.44
الأراضي والمياه والبيئة77.2588.20
الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية79.9089.90

معدلات القبول الموحد في الاردن بالجامعات الأردنية

معدلات قبول الجامعات الأردنية 2024 في الجامعات الحكومية الرسمية الأردنية جاء وفقاً للجدول المرفق:

الكلية – التخصصالمعدلالمجموع من 1400 في الشهادات التي لا تتضمن معدل
الطب البشري وطب الأسنان85%1190
الهندسات والعمارة، الصيدلة والطب البيطري80%1120
الشريعة75%1050
التمريض وعلوم التأهيل والعلوم الطبية المساندة، تخصصات التغذية وتخصصات علم الغذاء70%980
معدلات قبول الكليات في الاردن في بقية التخصصات والكليات الأخرى65%910

معدلات قبول الجامعات الأردنية الخاصة

معدلات القبول الموحد في الاردن بالجامعات الخاصة 2023-2024 في الأردن  فقد حدد كما يلي:

الكلية – التخصصالمعدلالمجموع من 1400 في الشهادات التي لا تتضمن معدل
الطب وطب الأسنان85%1190
الهندسة والعمارة، الصيدلة80%1120
الشريعة75%1050
اختصاص التمريض وتحصصات التغذية وعلم الغذاء وعلوم التأهيل والعلوم الطبية المساندة70%980
القانون65%910
بقية التخصصات في الكليات الأخرى65%840

معدلات القبول في الجامعات الأردنية 2023 جامعة اليرموك|الحدود الدنيا

  • هندسة الالكترونيات: 80.65
  • هندسه القوى الكهربائية: 80.15
  • هندسة النظم الطبية الحيوية: 84.85
  • هندسه المعلوماتية الطبية الحيوية: 82.50
  • هندسة الاتصالات: 81.45
  • الهندسة الميكانيكية/ تكنولوجيا التصميم: 80.10
  • علوم الحاسوب: 81.80
  • الرياضيات: 80.40
  • الفيزياء: 77.80
  • الفيزياء الطبية والحيوية: 81.60
  • الكيمياء: 80.30
  • العلوم الحياتية: 79.70
  • نظم المعلومات الحاسوبية: 79.60
  • علوم الأرض والبيئة: 73.35
  • الاحصاء: 72.75
  • الإدارة العامة: 77.90
  • المحاسبة: 84.75
  • التسويق: 80.45
  • إقتصاد المال والأعمال: 77.95
  • الاقتصاد: 79.15
  • اللغة الانجليزية وآدابها: 88.80
  • العلوم المالية والمصرفية: 81.10
  • اللغات الحديثة-اللغة الفرنسية: 81.00
  • الترجمة: 87.45
  • اللغة التركية: 77.70
  • التاريخ: 81.55
  • العلوم السياسية: 78.85
  • علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية: 78.60
  • معلم الصف / إناث: 85.65
  • الارشاد النفسي: 83.25
  • اللغة العبرية: 76.75
  • تربية الطفل / إناث: 81.40
  • أصول الدين: 77.55
  • الدراسات الاسلامية / التربية الاسلامية: 79.50
  • دراسات الاسلامية / الدراسات الأسرية: 77.65
  • الدراسات الاسلامية / الدعوة والاعلام الاسلامي: 76.80
  • الاقتصاد والمصارف الاسلامية: 78.05
  • الآثار: 76.35
  • الأنثروبولوجيا: 75.85
  • صيانة المصادر التراثية وإدارتها: 68.45
  • الارشاد السياحي: 75.45
  • الادارة الفندقية: 76.10
  • العلاقات العامة والإعلان: 79.85
  • الصحافة: 82.15
  • التربية الرياضية: 81.95
  • الادارة السياحية: 76.65
إنضم لقناتنا على تيليجرام

fareda salehمنذ 35 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إنضم لقناتنا على تيليجرام