معدلات القبول الموحد في الاردن 2023- 2024| معدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة… أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية عن معدلات القبول الموحدة للجامعات الأردنية للعام الجامعي 2023/2024، وذلك بعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023. وأكد التعليم العالي الأردني في بيان رسمي أنه قد تم تحديد الحد الأدنى للمعدلات التنافسية لمرحلة البكالوريوس في جميع التخصصات والبرامج المتاحة في الجامعات الأردنية، ، وذلك بناءً على عدة معايير بما في ذلك نجاح الطلاب ومعدل الرسوب ومعدل القبول في الفروع المحددة ونسبة القبول والطاقة الاستيعابية لكل جامعة.

معدلات القبول الموحد في الاردن 2023- 2024

بعد انتهاء الترتيبات الخاصة بوحدة التنسيق والقبول، ستفتح الوزارة باب التسجيل والتقديم للطلاب المستحقين للقبول الموحد في الأيام المقبلة، حيث ستقوم بإرسال رسائل SMS عبر الهواتف الخاصة بالطلاب المؤهلين للقبول الموحد تتضمن الرسالة رابط للموقع وكود للتفعيل .

ودعت وزارة التعليم العالي بالأردن، كافة الطلاب بالإسراع في عملية التسجيل واختيار التخصصات المناسبة والمتاحة لكلا منهم، مؤكدة على أنه لن يكون هناك فرصة لأي طالب القيام بتغيير التخصص أو التحويل عقب إغلاق باب التسجيل في الجامعات الاردنية.

معدلات القبول في الجامعات الأردنية 2023-2024

سم التخصص ثانوية أردنية ثانوية غير أردنية الطب 98.25 _ طب الأسنان 97.15 _ الصيدلة 94.90 _ دكتور الصيدلة 95.70 _ الهندسة المدنية 91.45 98.70 هندسة العمارة 93.60 98.87 الهندسة الكهربائية 92.90 99.36 الهندسة الميكانيكية 91.95 99.03 الهندسة الكيميائية 93.40 99.01 الهندسة الصناعية 94.75 99.32 هندسة الحاسوب 94.35 99.40 هندسة الميكاترونيكس 93.3 99.63 التمريض/ذكور وإناث 94.00 99.00 العلاج الطبيعي 93.00 99.31 العلاج الوظيفي 91.00 99.41 الأطراف الصناعية 90.65 99.75 علوم السمع والنطق 89.95 98.97 علوم الحاسوب 95.15 99.37 أنظمة المعلومات الحاسوبية 91.65 98.88 تكنولوجيا معلومات الأعمال 89.55 98.31 علم البيانات 91.35 99.00 الأمن السيبراني 93.70 99.32 الذكاء الاصطناعي 93.50 99.18 الرياضيات 89.80 98.50 الفيزياء 85.95 95.91 الكيمياء 88.45 96.13 الكيمياء الصناعية 88.35 96.19 اللغة الإنجليزية وآدابها 96.60 97.02 إدارة الأعمال 95.05 97.96 المحاسبة 95.95 97.64 التسويق 93.75 96.68 التمويل 93.85 96.60 نظم المعلومات الإدارية 93.40 96.00 الإدارة العامة 92.50 0.00 اقتصاد الأعمال 92.60 93.75 الإنتاج الحيواني 79.35 83.00 العلوم الحياتية 87.75 96.69 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 79.35 91.87 العلوم الطبية المخبرية 93.65 98.87 البستنة والمحاصيل 77.55 79.60 وقاية النبات 78.20 0.00 تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار 79.85 91.00 علم وتكنولوجيا الغذاء 91.20 95.76 تغذية الإنسان والحميات 95.05 98.44 الأراضي والمياه والبيئة 77.25 88.20 الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية 79.90 89.90

معدلات القبول الموحد في الاردن بالجامعات الأردنية

معدلات قبول الجامعات الأردنية 2024 في الجامعات الحكومية الرسمية الأردنية جاء وفقاً للجدول المرفق:

الكلية – التخصص المعدل المجموع من 1400 في الشهادات التي لا تتضمن معدل الطب البشري وطب الأسنان 85% 1190 الهندسات والعمارة، الصيدلة والطب البيطري 80% 1120 الشريعة 75% 1050 التمريض وعلوم التأهيل والعلوم الطبية المساندة، تخصصات التغذية وتخصصات علم الغذاء 70% 980 معدلات قبول الكليات في الاردن في بقية التخصصات والكليات الأخرى 65% 910

معدلات قبول الجامعات الأردنية الخاصة

معدلات القبول الموحد في الاردن بالجامعات الخاصة 2023-2024 في الأردن فقد حدد كما يلي:

الكلية – التخصص المعدل المجموع من 1400 في الشهادات التي لا تتضمن معدل الطب وطب الأسنان 85% 1190 الهندسة والعمارة، الصيدلة 80% 1120 الشريعة 75% 1050 اختصاص التمريض وتحصصات التغذية وعلم الغذاء وعلوم التأهيل والعلوم الطبية المساندة 70% 980 القانون 65% 910 بقية التخصصات في الكليات الأخرى 65% 840

معدلات القبول في الجامعات الأردنية 2023 جامعة اليرموك| الحدود الدنيا