“هو الكلام ده بجد” الحكومة تقرر صرف مقابل الإجازات للموظفين بداة من عام 2023 … ما حقيقة هذا الأمر ومتى يبدأ التنفيذ

متى يتم صرف مقابل الإجازات للموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد، يمنح القانون الجديد العديد من المميزات للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة خاصة عند الإحالة لسن المعاش، ومن ضمن هذه الامتيازات الحصول على الرصيد النقدي مقابل الإجازات الاعتيادية وهي من بين أهم الامتيازات التي نص عليها المادة 71 من القانون.

صرف مقابل الإجازات للموظفين

نصت المادة 71 من القانون على حق الموظف عند الإحالة للمعاش وانتهاء مدة خدمته في الحصول على مقابل عن رصيد الإجازات الاعتيادية وفقًا لأحكام القانون والتي لم يستنفذها خلال مدة الخدمة.

ويحتسب هذا المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي الذي كان يحصل عليه العامل بالإضافة إلى العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

متى يستحق الموظف مقابل رصيد الإجازات

أجابت وزارة المالية على كافة الأسئلة التي يبحث عنها المواطنين وعلى رأسها حالات استحقاق صرف مقابل رصيد الإجازات وهي كالآتي: