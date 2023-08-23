“هو الكلام ده بجد” الحكومة تقرر صرف مقابل الإجازات للموظفين بداة من عام 2023 … ما حقيقة هذا الأمر ومتى يبدأ التنفيذ
متى يتم صرف مقابل الإجازات للموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد، يمنح القانون الجديد العديد من المميزات للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة خاصة عند الإحالة لسن المعاش، ومن ضمن هذه الامتيازات الحصول على الرصيد النقدي مقابل الإجازات الاعتيادية وهي من بين أهم الامتيازات التي نص عليها المادة 71 من القانون.
صرف مقابل الإجازات للموظفين
نصت المادة 71 من القانون على حق الموظف عند الإحالة للمعاش وانتهاء مدة خدمته في الحصول على مقابل عن رصيد الإجازات الاعتيادية وفقًا لأحكام القانون والتي لم يستنفذها خلال مدة الخدمة.
ويحتسب هذا المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي الذي كان يحصل عليه العامل بالإضافة إلى العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
متى يستحق الموظف مقابل رصيد الإجازات
أجابت وزارة المالية على كافة الأسئلة التي يبحث عنها المواطنين وعلى رأسها حالات استحقاق صرف مقابل رصيد الإجازات وهي كالآتي:
- أوضحت وزارة المالية أنه وفقًا للقانون رقم رقم 81 لسنة 2016/ 2 نوفمبر 2016، يحق للموظف الحصول على رصيد الإجازات الخاص به ما لم يحصل عليها خلال مدة الخدمة، وذلك بعد تقديم المستندات المؤيدة للصرف وهي كالآتي:
- بيان معتمد من السلطة المختصة بالموافقة على صرف رصيد الإجازات المعد من قسم أو إدارة الموارد البشرية، صبقًا لقرار وزارة المالية رقم 199 لسنة 2017، بشأن ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.
- أما في حالة الصرف بموجب حكم قضائي ينبغي هنا تقديم الحكم الذي يفيد بأحقية الموظف في صرف رصيد الإجازات الاعتيادية مذيل بأصل الصيغة التنفيذية ومرفق معه خطاب عدم الممانعة من هيئة قضايا الدولة.