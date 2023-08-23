new تردد قناة عين الإثرائية الجديد لمتابعة الحصص التعليمية اليومية 1445 لطلاب المرحلى الابتدائية والمتوسطة والثانوية

يزداد البحث من قبل الكثيرين حول تردد قناة عين الإثرائية الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، فهي واحدة من بين أهم القنوات التي تعرض دروس تعليمية بصورة يومية للطلاب بالمملكة العربية السعودية، مما يساعد الطلاب في عملية التعلم عن بعد والمساعدة في تلقي العلوم المختلفة، وهي عبارة عن مجموعة من القنوات لكافة المراحل التعليمية.

تردد قناة عين الإثرائية

قناة عين هي واحدة من بين القنوات التعليمية التي تقوم بتدريس المناهج التعليمية لكافة المراحل بالمملكة العربية السعودية ويمكنك ضبط تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات عبر هذا التردد:

القمر نايل سات التردد 11654 تصحيح الاخطاء 4/3 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500

تردد قناة عين الجديد عبر القمر الصناعي عربسات

كذلك تستطيع متابعة القناة من خلال القمر الصناعي عربسات عن طريق ضبط هذا التردد:

القمر عرب سات التردد 10770 تصحيح الاخطاء 4/3 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

تردد قناة عين على بدر

القمر بدر التردد 12437 تصحيح الاخطاء 5/6 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500

قناة عين التعليمية على اليوتيوب

تستطيع متابعة قناة عين التعليمية ايضًا من خلال موقع اليوتيوب، فقد تم تدشين القناة من خلال اليوتيوب من أجل مساعدة الطلاب على تلقي الدروس الفائتة والعودة إليها في أي وقت، فهي من بين أهم الوسائل التعليمية للطلاب فقط يمكنك الذهاب إليها كالآتي: