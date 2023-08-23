تردد القنوات

new تردد قناة عين الإثرائية الجديد لمتابعة الحصص التعليمية اليومية 1445 لطلاب المرحلى الابتدائية والمتوسطة والثانوية

alaakarim9منذ 39 دقيقة
0
تردد قناة عين الإثرائية
تردد قناة عين الإثرائية

يزداد البحث من قبل الكثيرين حول تردد قناة عين الإثرائية الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، فهي واحدة من بين أهم القنوات التي تعرض دروس تعليمية بصورة يومية للطلاب بالمملكة العربية السعودية، مما يساعد الطلاب في عملية التعلم عن بعد والمساعدة في تلقي العلوم المختلفة، وهي عبارة عن مجموعة من القنوات لكافة المراحل التعليمية.

تردد قناة عين الإثرائية 

قناة عين هي واحدة من بين القنوات التعليمية التي تقوم بتدريس المناهج التعليمية لكافة المراحل بالمملكة العربية السعودية ويمكنك ضبط تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات عبر هذا التردد:

القمرنايل سات
التردد11654
تصحيح الاخطاء4/3
الاستقطابعمودي
معدل الترميز27500

تردد قناة عين الجديد عبر القمر الصناعي عربسات 

كذلك تستطيع متابعة القناة من خلال القمر الصناعي عربسات عن طريق ضبط هذا التردد:

تردد قناة عين الإثرائية
تردد قناة عين الإثرائية
القمرعرب سات
التردد10770
تصحيح الاخطاء4/3
الاستقطابأفقي
معدل الترميز27500

تردد قناة عين على بدر

القمربدر
التردد12437
تصحيح الاخطاء5/6
الاستقطابعمودي
معدل الترميز27500

قناة عين التعليمية على اليوتيوب 

تستطيع متابعة قناة عين التعليمية ايضًا من خلال موقع اليوتيوب، فقد تم تدشين القناة من خلال اليوتيوب من أجل مساعدة الطلاب على تلقي الدروس الفائتة والعودة إليها في أي وقت، فهي من بين أهم الوسائل التعليمية للطلاب فقط يمكنك الذهاب إليها كالآتي:

  • أذهب إلى موقع قناة عين على اليوتيوب.
  • أنقر فوق زر بحث واكتب اسم الدرس الذي تود الاستماع إليه.
  • أنقر فوق زر الإدخال أو البحث وسوف يظهر لك الدرس الذي تود تلقي الشرح الخاص به.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
alaakarim9منذ 39 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إنضم لقناتنا على تيليجرام