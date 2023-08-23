new تردد قناة عين الإثرائية الجديد لمتابعة الحصص التعليمية اليومية 1445 لطلاب المرحلى الابتدائية والمتوسطة والثانوية
يزداد البحث من قبل الكثيرين حول تردد قناة عين الإثرائية الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، فهي واحدة من بين أهم القنوات التي تعرض دروس تعليمية بصورة يومية للطلاب بالمملكة العربية السعودية، مما يساعد الطلاب في عملية التعلم عن بعد والمساعدة في تلقي العلوم المختلفة، وهي عبارة عن مجموعة من القنوات لكافة المراحل التعليمية.
تردد قناة عين الإثرائية
قناة عين هي واحدة من بين القنوات التعليمية التي تقوم بتدريس المناهج التعليمية لكافة المراحل بالمملكة العربية السعودية ويمكنك ضبط تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات عبر هذا التردد:
|القمر
|نايل سات
|التردد
|11654
|تصحيح الاخطاء
|4/3
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
تردد قناة عين الجديد عبر القمر الصناعي عربسات
كذلك تستطيع متابعة القناة من خلال القمر الصناعي عربسات عن طريق ضبط هذا التردد:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|10770
|تصحيح الاخطاء
|4/3
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
تردد قناة عين على بدر
|القمر
|بدر
|التردد
|12437
|تصحيح الاخطاء
|5/6
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
قناة عين التعليمية على اليوتيوب
تستطيع متابعة قناة عين التعليمية ايضًا من خلال موقع اليوتيوب، فقد تم تدشين القناة من خلال اليوتيوب من أجل مساعدة الطلاب على تلقي الدروس الفائتة والعودة إليها في أي وقت، فهي من بين أهم الوسائل التعليمية للطلاب فقط يمكنك الذهاب إليها كالآتي:
- أذهب إلى موقع قناة عين على اليوتيوب.
- أنقر فوق زر بحث واكتب اسم الدرس الذي تود الاستماع إليه.
- أنقر فوق زر الإدخال أو البحث وسوف يظهر لك الدرس الذي تود تلقي الشرح الخاص به.