ركوب القطار بدون فلوس.. السكة الحديد تكشف عن فئات يحق لها ركوب القطار بدون تذاكر

ما هي غرامات ركوب القطار بدون فلوس ‏سؤال يطرحه الكثير من الأشخاص الذين يعتبرون القطار هو وسيلة المواصلات الأساسية، والتي لا يمكن أن يستعملوا غيرها حيث إنه في كثير من الأوقات قد ينسى الفرد دفع تذكرة القطار، وفي هذه الحالة قد يتعرض المواطن لحالة من حالات الغرامة بالإضافة إلى كونه يشعر بالخجل من نفسه، لذلك سوف نضع لكم تفاصيل الغرامات الموضوعة لمن لا يدفعون فلوس القطار.

ركوب القطار بدون فلوس

هناك غرامات حددتها هيئة السكة الحديد على ركوب القطار بدون فلوس ‏حيث تعتبر هذه الحالة من الحالات التي يعاقب عليها القانون، كونها من المخالفات القانونية علما بأنه قد تفرض على المواطنين العديد من الغرامات على حسب نوع القطار والخط، الذي قام المواطن باختياره للركوب.

على أن تكون مجمل الغرامات التي يتم فرضها على من يركب القطار بدون فلوس كالتالي

‏إذا كان القطار Top Vip، فإن الغرامة المفروضة عليه هي 100 جنيه.

‏أما في حالة الركوب في قطارات الضواحي بدون تذكرة، فإن الغرامة التي يتم فرضها على الراكب هي 15 جنيه.

أسعار القطارات في مصر

لقد قامت وزارة النقل بالتعاون مع هيئة السكة الحديد في فرض غرامات على ركوب القطار بدون فلوس ‏حيث أننا ‏كما أوضحنا لكم أن أعلى غرامة هي 100 جنيه وأقلها هي 15 جنيه، بالإضافة لكون هناك قائمة بأسعار القطارات المتعارف عليها في مصر كالتالي

قطار القاهرة الإسكندرية تالجو إسباني درجة أولي 225 جنيه. أسعار قطار مرسي مطروح الدرجة الثالثة المكيفة 150 جنيه. قطار القاهرة الإسكندرية إكسبريس إسباني درجة ثانية 65 جنيه.

هذه كانت كل الأخبار التي تخص غرامات ركوب القطار بدون فلوس وكذلك أسعار معظم التذاكر الخاصة بركوب مختلف القطارات، ونأمل أن نكون نجحنا في عرض هذه التفاصيل المهمة.