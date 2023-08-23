من 50% كليتك اي في المرحلة الثالثة ثانوية تنسيق الجامعات الاهلية 2023 للصف ال3 الثانوي

تنسيق الجامعات الأهلية المرحلة الثالثة بعد إنتهاء طلاب المرحلة الأولي والثانية من تسجيل الرغبات فسوف يقوم مكتب التنسيق باستقبال طلبات تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة، وذلك بعد أن تقوم الوزارة بتحديد موعد محدد لاستقبال طلبات تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة، حيث انه قام العديد من الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلي محرك البحث جوجل ايضا بالبحث عن تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الاهلية، وقام وزير التعليم العالي بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن موعد ونسب التقديم والحدود الدنيا للقبول بالكليات للمرحلة الثالثة خلال ذلك المؤتمر.

تنسيق المرحلة الثالثة

حضر المؤتمر وزير التعليم العالي والعديد من مسؤولي أدارت التعليم العالي والمسؤولين عن مكتب التنسيق، وحضره أيضا الدكتور محمد حلمي وهو الأمين للجامعات الخاصة والاهلية، وقاموا بهذا المؤتمر لتحديد الحدود الدنيا للجامعات الاهلية وعدد الطلبة المتاح لها التقديم نظرا لوجود مقاعد محددة لكل جامعة، ويتم توزيع الطلبة علي الجامعات الاهلية نظرا للكثافة المحددة لها ويجب التزام كل جامعة بتلك الكثافة، حيث يبلغ عدد الجامعات الأهلية حوالي 20 جامعة أهلية علي مستوي الجمهورية، ويحق للطلبة التقديم الي الجامعة التي يريد الالتحاق بها اذا كانت تنطبق عليه الشروط المحددة من قبل مكتب التنسيق مثل الحد الأدنى للقبول بالكلية.

طريقة التقديم علي الجامعات الاهلية

أوضح مكتب التنسيق أن التقديم علي الكليات الاهلية يتك إلكترونيا من خلال الموقع الخاص بالجامعة ويتم تقديم الاوراق والمستندات عبر الموقع الإلكتروني ولا توجد تقديمات ورقية الا بعد القبول بالجامعة، وبعد تسجيل طلب الالتحاق إلكترونيا من خلال موقع الجامعة فسوف تقوم إدارة الشئون بالتواصل مع الطالب عن طريق البريد الإلكتروني او من خلال رقم الهاتف المسجل خلال عميلة التقديم.

الأوراق المطلوبة بالجامعة الأهلية

يجب توافر الأوراق الآتية عن التقديم الكترونيا وتلك الأوراق مثل، صورة من شهادة إتمام الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم وولي الامر، وصورة شخصية للمتقدم، ويتم رفع تلك الأوراق علي الموقع.

شروط الالتحاق بالجامعات الأهلية

يجب أن يكون المتقدم حاصل علي الحد الأدنى للقبول بالكلية التي يريد الالتحاق بها لعام 2023، كما يستطيع أيضا طلبة الأعوام السابقة التسجيل إلكترونيا بشرط ان يتوافق الحد الأدنى لهم مع الحد الأدنى المحدد من قبل الوزارة للعام الذي حصلوا علي شهادة إتمام الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة لها.