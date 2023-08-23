قلل الاغتراب… بسهولة كداً الحق خش وشوف ازاى تعمل تقليل اغتراب 2023 للثانوية العامة

تقليل الإغتراب الهدف من تحويل الطالب إلى كلية أخرى هو ليس تغيير الرغبة للطالب بالإلتحاق بهذه الكلية أم لا ولكن هو يقصد إختيار مكان قريب له بحيث يلتحق بكلية قريبة له من الموقع الجغرافي الخاص به, وهذه التحويلات يتم قبولها من المجلس الأعلى للكليات في حدود النسب المعينة, التي تحددها وهي بنسبة %10 من الأماكن المقررة لكل كلية من الكليات وتطبق على حسب الإستيعاب لهذه الكليات.

إجراء التحويلات على رابط تقليل الإغتراب

قامت الوزارة بتوفير الرابط الإلكتروني الخاص بتقليل الإغتراب, وعلى الطلاب الراغبين في النقل الدخول إلى الرابط والتسجيل به ولكن بعد مرور 48 ساعة على الأقل من إعلان نتيجة تنسيق الكليات من خلال هذه الخطوات الأتية:

على الطالب الدخول إلى موقع التنسيق من هنا

ثم الوصول إلى خدمة تقليل إغتراب الكليات 2023 إختر نوع الشهادة التي تم الحصول عليها وأكتب الرقم السري الخاص بك ورقم الجلوس الخاص بالثانوية العامة, سيظهر أمامك من خلال موقع تقليل الإغتراب قائمة الرغبات المسجلة التي قمت بتسجيلها سابقا, ثم إضغط على قائمة جديدة وإختر من خلالها تقليل إغتراب مناظر أو تقليل إغتراب غير مناظر أو معاهد, إدخل التخصص والجامعة أو المعهد الذي تريد الإلتحاق به بشرط القواعد المقررة, والآن أكتب الرقم السري والرقم التأكيدي الخاص بالطالب أو الطالبة ثم النقر على أيقونة تسجيل الرغبات.

تنسيق مرحلة تقليل الإغتراب 2023

هناك أخبار تؤكد موعد إنطلاق مرحلة تقليل الإغتراب خلال الفترة القادمة ومن الممكن أن تبدأ يوم الخميس الموافق 24 من شهر أغسطس وتنتهي يوم السبت الموافق 26 من الشهر الحالي2023 , ويؤكد المصدر بأن سوف يتم الإعلان عن كامل التفاصيل التي تخص المرحلة الأولى والثانية للتنسيق, وسوف يتم التحويل لتقليل الإغتراب بعد الإعلان عن نتائج التنسيق بحوالي 48 ساعة من ظهور نتيجة التنسيق, وسيتم فتح باب التحويل للمرحلتين الأولى والثانية معا, كما أوضح المسئول أيضا بأن مرحلة تقليل الإغتراب سوف تكون في حدود النسبة المقرر من المجلس الأعلى للكليات, وهي بنسبة %10 وفقا للطاقة الإستيعابية للكليات المراد التحويل لها, ويجب أن يلتزم الطالب بالتحويل مرة واحدة ولا يقبل النقل بالمرة الثانية لإنها من الشروط الواجبة على الطلاب.