مفيش حل أحسن من كدا… اسهل طريقة لشحن عداد الكارت الكهرباء مش هتصدق الجمال والحلاوة هنا العظمة

أعلن مجلس الوزراء في يوم الخميس الموافق17 أغسطس 2023 عن تثبيت أسعار الكهرباء وذلك لتطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اتخذ قرارًا حازمًا للحماية الاجتماعية وتقليل المصاريف على المواطنين تيسيرًا لهم وذلك بعد ما شهده العالم من تغيرات اقتصادية، وأعلنت شركة الكهرباء في مصر من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن الطرق والخطوات الواجب على المواطنين اتباعها لشحن عداد الكهرباء، وهذا ما سنتناوله في السطور القليلة القادمة.

طرق جديدة لشحن عداد الكهرباء

قامت شركة الكهرباء بتوضيح خطوات لشحن عداد الكهرباء، وعلى المواطن اتباع تلك الخطوات لتيسر عليه الدفع .

خطوات شحن كارت عداد الكهرباء بالفيزا

هناك عدة خطوات أوضحتها الشركة لشحن عداد الكهرباء من خلال الفيزا وأولاها هي تحميل تطبيق “سهل” من خلال آب ستور أو جوجل بلاي وهو تطبيق خاص بشحن كارت عداد الكهرباء عن طريق الفيزا، ثاني خطوة: تسجيل الدخول على هذا البرنامج من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور، الخطوة الثالثة: تمرير كارت عداد الكهرباء على ظهر الهاتف المحمول لكي يقوم بقراءة البيانات المدونة عليه، أما الخطوة الرابعة: اختيار تفاصيل الاستهلاك للتعرف على الرصيد المتواجد في كارت شحن عداد الكهرباء، الخطوة الخامسة: اختيار زر شحن العداد و إدخال المبلغ المطلوب دفعه من خلال خصمه من رصيد الهاتف أو من خلال كارت الفيزا وبعد ذلك يمكنك النقر على زر التوجه بالدفع، الخطوة السادسة: سيتم شحن كارت عداد الكهرباء وذلك عن طريق إدخال كارت الشحن في عداد الكهرباء.

خطوات للتغير من عداد الكهرباء التقليدي إلى عداد مسبوق الدفع

إذا كنت تفضل العداد مسبوق الدفع عن عداد الكهرباء التقليدي فعليك بالذهاب لإحدى شركات المختصة بتوزيع الكهرباء بحيث تكون أقرب شركة لك من محل السكن ثم قم بملء طلب التقديم على عداد كهرباء مسبق الدفع من خلال ملء كل البيانات المطلوبة بهذا النموذج، ويجب عليك احضار البطاقة الشخصية أيضًا.ط، ويمكنك التقديم على عداد كهرباء مسبق الدفع من خلال تقديم طلب إلكتروني لتغيير العداد وذلك من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، أو اتصل بالخط الساخن الخاص بشركة توزيع الكهرباء التابع لمنطقتك.