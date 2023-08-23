الناس طايرة بالخبر.. قرار رفع سن المعاش + مكافأة نهاية الخدمة وإلغاء استمارة 6 يسعد الجميع

هل هناك جديد بخصوص رفع سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة؟ سؤال طرحه الكثير من الموظفين الذين يعملون سواء في الجهاز الإداري للدولة أو من يعملون في القطاع الخاص، لا سيما أنه خلال آخر اجتماع تم عقده في مجلس النواب، وجدنا أنه قد تم الموافقة وبشكل نهائي على عدة أمور تخص تنظيم شؤون العمل ومن ضمنها رفع سن المعاش تبعا لما جاء في قانون المعاشات والتأمينات الجديد.

رفع سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

لقد اشتعلت ساحة البحث من قبل الكثير من الموظفين والأشخاص المهتمين بمعرفة المعلومات الجديدة التي جاءت في قانون المعاشات والتأمينات، بما يعود بالنفع أو السلب تبعا لما جاء في هذه القرارات عليهم ومنها فقد وجدنا أنه قد تم بالفعل التأكد من خبر رفع سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، حيث أنه قد تم أخذ القرار في هذا الأمر من أجل مواجهة العجز المالي التي تواجه الدولة في الموازنة العامة وخاصة في الجزء الخاص بالمعاشات.

علما بأنه من المقرر أن يتم رفع سن المعاش بالتدريج حتى 65 عام خلال شهر يوليو عام 204.، وهذا من أجل إضفاء مزيد من التكافؤ بين الموظفين المنتظمين وغيرهم ممن ليس لديهم انتظام في العمل.

خطة رفع سن المعاش

لقد قامت الحكومة بالتعاون مع وزارة المالية والجهات المنظمة لصرف المعاشات بتطبيق قرار رفع سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، والتي تعتبر من القرارات المهمة في حياة الموظفين وبالتالي كان لا بد من أن يتم توضيح خطة رفع سن المعاش والتي جاءت على هذا النحو التالي

في يوليو 2032، سوف يتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا.

في يوليو 2034، سوف يكون هناك رفع في سن التقاعد إلى 62 عامًا.

كذلك في يوليو 2036، سيتم رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا.

في يوليو 2038،من المقرر أن يصل سن التقاعد إلى 64 عامًا.

واخيرا أما في يوليو 2040، سوف يتم رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا.

ومن الجدير بالذكر أن أصحاب المعاشات الذين قاموا بقضاء فترة عملهم في القضاء الخاص، فإنه قد حدد أنه لا يتم الخروج على المعاش قبل أن يصل الموظف إلى سن 60 عام.