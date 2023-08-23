التقديم على تعيينات عقود وزارة التربية العراقية 2023 بصيغة محاضر براتب 300 ألف دينار للخريجين بدون اخطاء

التقديم على تعيينات عقود وزارة التربية العراقية 2023، أخبار حصرية تأتي من مصادرنا الخاصة أن وزارة التربية في العراق قامت بالإعلان عن فرص استثنائية للمهتمين في مجال التعليم. تم فتح الباب أمام الراغبين في تقديم طلباتهم للانضمام كمحاضرين في مناطق متعددة، بما في ذلك بغداد رصافة من الأولى إلى الثالثة، والكرخ من الأولى إلى الثالثة، ونينوى، وذي قار، وكربلاء، والنجف، وميسان، وصلاح الدين، والمثنى، هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لرؤية الوزارة في تحقيق توازن فعّال بين مختلف المحافظات من حيث الكوادر التعليمية.

تعيينات وزارة التربية العراقية

الوزارة تضع خارطة طريق خاصة لاختيار الأوائل، حيث تتلخص هذه الخطوات في:

إلقاء الضوء على سجل المتقدم، من خلال النظر في سنوات تخرجه ومتوسط درجاته الجامعية. تخصيص حصة من الدرجات لذوي الشهداء، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأقليات، بالإضافة إلى الأفراد ذوي الخبرة السابقة في خدمة وزارة التربية. إيلاء اهتمام خاص بالشواغر الصعبة الملؤها والاختصاصات العلمية اللازمة.

يأخذ في الحسبان الكثافة السكانية للأقضية والنواحي كعامل محوري يؤثر في توزيع الدرجات بشكل منصف وفقاً للظروف المحلية.

ملء الاستمارة

جديد الوزارة: تشير إلى توجيهات خاصة تلتزم بها على الخطوات التي يجب اتباعها عند ملء الاستمارة، وتضمنت هذه التوجيهات:

تماشيًا مع العصر الرقمي، الأرقام تُدوّن بالأحرف الإنجليزية. الالتزام بملء كافة البيانات بدقة وعدم ترك أي مساحة فارغة.

لتسهيل عملية إدخال تاريخ الميلاد، يُفضل ترتيبه كما يلي: “اليوم – الشهر – السنة”.

بعد إكمال ملء البيانات، يجب ضرورة طباعة الرمز الفريد الممنوح لك للمتابعة المثلى.

التقديم على تعيينات عقود وزارة التربية العراقية 2023

تعتمد عملية التقديم على تعيينات عقود وزارة التربية العراقية 2023 على خطوات محددة: