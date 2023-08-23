خبر كله ألماظات.. تحديد السن المطلوب لإضافة المواليد على بطاقة التموين بعدما فُتح باب التقديم

يتساءل الكثير حول السن المطلوب لإضافة المواليد على بطاقة التموين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي كونها من الأمور المهمة لديهم، بالإضافة إلى كون هذا سوف يزيد من حصة السلع التموينية التي يمكن الحصول عليها كل شهر، ولهذا وجدنا أن البحث يزداد بكثرة من قبل الأشخاص المهتمين بإضافة المواليد حول السن المسموح فيه ضم هؤلاء الصغار من ناحية، وكذلك يرغبون في معرفة خطوات إضافة المواليد عبر موقع بوابة مصر.

السن المطلوب لإضافة المواليد على بطاقة التموين

لقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الشروط الواجب توافرها لإضافة المواليد وكذلك ما هو السن المطلوب لإضافة المواليد على بطاقة التموين، والذي تم الإعلان عنه من قبل الوزارة على أن يكون السن المتعارف عليه لضم الصغار هو سن أربعة سنوات، على ألا يقل عن ذلك.

علما بأننا سنعرض لكم شروط الإضافة حيث إنه بدون الشروط لم يحصل المواطن على فرصة إضافة الصغار على أن تكمن الشروط فيما يلي

إذا كان المستفيد ممن يحملون كارت الخدمات المتكاملة.

يجب أن يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على البطاقة الواحدة هو 4 أفراد.

إذا كان الراغب في ضم الصغار ممن يستفيدون من معاش تكافل وكرامة.

خطوات ضم المواليد على البطاقات التموينية

هناك بعض الخطوات الواجب الانتباه لها قبل أن تقوم بتسجيل طلبك على موقع دعم مصر وكذلك لا بد من التعرف على السن المطلوب لإضافة المواليد على بطاقة التموين، ومنها فقد جاءت الخطوات على هذا النحو التالي

يجب تسجيل الدخول على رابط موقع بوابة مصر الرقمية أو دعم مصر. ثم يتم الضغط على سجل حسابا جديدا.

بعدها قم بكتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين. عليك كتابة اسم الوالدة (الاسم الأول). ثم بعد ذلك يتم الضغط على خدمات التموين.

بعدها عليك اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا. بدأ الخدمة في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين. اكتب اسم المولود أو المولودة المراد إضافته.

بعدها قم بإدخال الرقم القومي الخاص المولود أو المولودة. كتابة صلة القرابة (ابن) أو (ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء).

ثم قم بالضغط على زر إضافة وانتظر قبول طلبك وهكذا تكون نجحت في إضافة المولود على بطاقتك التموينية، طالما أن مولودك يندرج تحت السن المطلوب