“بشرى سارة للمواطن المصري خلاص القصة هتخلص مفاجأة… بشأن انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

بشرى سارة للمواطنين بشأن موعد إنتهاء تخفيف أحمال الكهرباء بعد الإنتهاء من موجة الحر الشديدة التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الزمنية الماضية, قررت وزارة الكهرباء الإنتهاء من مشكلة تخفيف الأحمال قريبا والتي إنعكست أثارها على محطات الكهرباء لإستهلاكها الكثير من الوقود لإنتاج الكهرباء بصورة أعلى, ليتم التعامل مع هذه الأزمة التي مرت بها البلاد نتيجة درجة الحرارة الشديدة التي جاءت بإستهلاك عالي للكهرباء.

موعد إنتهاء أنقطاع الكهرباء

قررت وزارة الكهرباء الإنتهاء التام من مشكلة تخفيف الأحمال في منتصف شهر سبتمبر القادم وستعود عملية تشغيل الكهرباء كما كانت قبل ذلك, وبالفعل تم تخفيف الأحمال في هذه الفترة عن الفترة الزمنية الماضية بصورة كبيرة وتصل إلى نصف الطاقة التي كانت يتم تخفيفها في بداية هذه الأزمة الماضية, وإتخذت الدولة إجراءت سريعة للحد من هذا الموضوع بتدخل من رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي, وأمر بتوفير الكميات المطلوبة من المازوت لعمل شركات الكهرباء بشكل طبيعي, وأكد السيد الرئيس على الإنتهاء الكامل من هذه الأزمة كما تدخلت الوزارة بالسابق في حل أزمة الكهرباء لعام 2014 و 2015 وأكد بأن سنعود إلى تشغيل الكهرباء بشكل سليم مرة أخرى خلال الفترة القادمة, وأشار إلى السبب الذي دفع شركات الكهرباء للتخفيف من الأحمال جاء بسبب درجة الحرارة العالية, التي لم تحدث من قبل للبلاد مثلما يحدث في دول أوربا في الوقت الحالي.

إجتماع لبحث تخفيف الكهرباء

أعلن مصدر مسئول بإنه يعقد إجتماع بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ليتم من خلال هذا المؤتمر التناقش في حل مشكلة تخفيف الأحمال لشركات الكهرباء, بعد وصول الحمل الأقصى على على شركات الكهرباء وهذا الأمر في غاية الخطورة, وقد يتسبب في حدوث مشكلة كبيرة لشركات الكهرباء ونحن في غنى عنها, والتي وصل حملها إلى 35 ألف ميجا وات خلال الأيام الماضية, وذكر المصدر المسئول بأن ستستمر عملية تخفيف الأحمال لأيام قليلة لحين الإنتهاء تماما من هذه المشكلة, وأعلن أيضا بأن الدولة تعمل الآن على رفع التخفيف تدريجيا حتى الإنتهاء من درجات الحرارة العالية خلال الأيام القليلة القادمة, وهذا ما تم الإعلان عنه من خلال هذا المؤتمر من خلال المسئول.