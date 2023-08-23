باشرة… استرداد الشقة وطرد المستأجر.. مفاجأة لكل المصريين حول الإيجار القديم «تفاصيل»

إسترداد الشقة وطرد المستأجر .. مفاجأة لملايين المصريين بشأن الإيجار قام قانون الإيجار القديم بتحديد بعض الحالات التي من حقها تعويض المالك لها وهي حالات إستثنائية ينص بها قانون الإيجار القديم, لتقوم بوضع حدود بين المالك والمستأجر لتنظيم العلاقة بينهم ويحدد القانون بند فسخ العقد بين المالك والمستأجر يكون في حدود القانون, للحفاظ على حقوق الطرفين ولا يسمح بفسح العقود إلا في حالات معينة.

إسترداد الوحدة المستأجرة

أصدر قانون الإيجار القديم بتعويض المالك برد الشقة المستأجرة ولكن في حالات محددة وبشرط أن يكون حكم إسترداد الشقة يكون بحكم قضائي, واجب النفاذ من المحكمة العليا للقضاء وتحدد هذه الحلات كالأتي:

عندما يرى المالك بعينه أضرار بالشقة المستأجرة يحق له إسترداد وحدته ويحدد القانون أشكال الضرر بالوحدة بالعين المؤجرة, والتي تتمثل في هدم الحوائط أو الجدران بالعقار ويشترط أن يثبت المالك هذه الحالة ويقوم برفع دعوة قضائية ضد الشخص المستأجر للعقار, وبعد تقديم الإثباتات اللازمة للمحكة تصدر المحكمة حكمها النهائي لهذه القضية, والحالة الثانية لإسترداد الوحدة السكنية للمالك هي إستخدام العين في ملاحظة المستأجر بإستخدام الوحدة في أعمال منافية للآداب, وما على صاحب الوحدة سوى إثبات الأمر ورفع الدعوى ضد المستأجر, وتنص الدعوة على إستخدام المستأجر للشقة في الأعمال المخلة ويتم التعامل مع الدعوة من جهة القضاء, بقبول الدعوة وإعطاء صاحب الوحدة الحق في إستردادها والإخلاء المباشر للمستأجر.

عدم سداد الإيجار

عند تأخير المستأجر سداد قيمة الإيجار يقوم المالك برفع دعوة ضد المستأجر ويتم صدور قرار بإنذار رسمي للمستأجر بالسداد بموعد محدد وهو 15 يوما, فإذا لم يستجيب بسداد الإيجار خلال الفترة الزمنية المحددة يمنح له القانون القديم السداد أمام القاضي حتى ولو تقدم بإستئناف, ولكن القانون الجديد يحظر بذلك ولكن يقدم القانون الجديد عند رفع الدعوة ولم يتم السداد يتم طرد المستأجر بشكل قانوني, وفي الحالة الثانية عند التنازل عن الشقة أو تأجيرها وهي في الأصل ملك للمؤجر لا يمكن له التصرف بها بأي شكل من الأشكال, وتغيير إستخدام النشاط من شقة سكنية إلى إستثمار من أي نوع, يتم تعويض المالك بحكم نهائي بإسترداد الشقة من المستأجر بشكل قانوني.