60% ,50% توصلك كلية اي… بشرة سارة نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثانيةينتظر الكثير من طلاب الثانوية العامة نتيجة تنسيق الثانوية العامة للكليات والجامعات 2023, وتم بالفعل إغلاق باب التنسيق للثانوية العامة يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 طبقا لما أعلنه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي, ومن المتوقع إعلان النتيجة خلال الأيام القادمة فور إنتهاء التسجيل على المواقع, وسيتم إعلانها رسميا قريبا والحدود الدنيا للقبول بالجامعات والكليات والمعاهد للمرحلة الثانية.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وفرت وزارة التعليم العالي رابط إلكتروني لطلاب الثانوية العامة للبحث من خلاله عن نتيجة التنسيق للثانوية العامة للمرحلة الثانية, وذلك عقب الإعلان عنها رسميا من خلال هذا الرابط الإلكتروني عن طريق تسجيل الخطوات الأتية:

الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم العالي ثم إدخل إلى موقع تنسيق الجامعات للثانوية العامة من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/ إختر خدمات تنسيق الثانوية العامة وإدخل إلى قائمة نتائج المرحلة الثانية ثم مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب, أكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة وإدخل الرقم السري الذي يوجد في إستمارة النجاح بالثانوية العامة, وبعد ذلك الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة وكتابة بيانات الطالب الأساسية, وستظهر لك بعد ذلك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

موعد نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023

تم تسجيل نحو 350 ألف و133 طالب وطالبة في المرحلة الثانية لعام 2023 في جميع التخصصات العلمية والأدبية, وتم من خلال هذا التنسيق تحديد الحد الأدنى بالنسبة للشعبة الأدبية 238 درجة, وأما بالنسبة للشعبة علمي علوم وعلمي رياضة 250 درجة, فمن المتوقع بعد إغلاق باب التسجيل لتنسيق الكليات سيتم الإعلان عن نتيجة التنسيق للجامعات خلال ال 48 ساعة القادمة, وهذا ما تم إعلانه من بعض المسئولين وجاء قرار من الدكتور أيمن عاشور وزير التربية والتعليم العالي, مد يوم واحد خلال فترة تسجيل الطلاب لتنسيق الثانوية العامة ليتمكن جميع الطلاب من التسجيل وإعطاء الفرصة لمن تأخروا عن التسحيل, وتنتهي هذه المرحلة يوم الأحد الموافق 20 أغسطس الحالي, كما أشار السيد عطا المشرف العام على جميع أعمال مكتب التنسيق بأنه كان متاح للطلاب التسجيل الإلكتروني من خلال الحساب الشخصي لهم, على مدار ال 24 ساعة وهذا من خلال إدخال البيانات الصحيحة للطالب.