اشتري فراخ براحتك.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23 اغسطس 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

أسعار مختلف أنواع الدواجن اليوم الأربعاء بتاريخ 23 من شهر أغسطس الجاري 2023 م نستعرض أهم التفاصيل حولها من خلال ما يضمه هذا التقرير من سطور توضح المؤشرات الخاصة بأسعار الدواجن سواء في المزارع أو الشركات وكذلك الأسعار الموجودة بالسوق الاستهلاكية والمعلن عنها ببورصة الدواجن المصرية التجارية المحلية حيث تعد تلك الصناعة المختصة بإنتاج مختلف النوعيات من الدواجن من أهم ما يتوفر من صناعات للمشروعات الزراعية الكبرى والغذائية ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستوى العالمي لذلك هناك متابعة باهتمام كبير لأهم ما يحدث من تغيرات في الأسعار الخاصة بها لحظة بلحظة وعلى مدار اليوم.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23 اغسطس 2023

السعر الخاص بالدواجن سواء في المزارع أو في البورصة لا يختلف كثيرا عن السعر الخاص به أمس الاثنين 21 أغسطس 2023 ولكن سعر التنفيذ يعد مختلف اختلاف طفيف ما بين بورصة محلية لأخرى وهذا ما يرجع إلى بعض العوامل التي لها تاثير كبير على السوق الاستهلاكي للدواجن ونتعرف في هذا التقرير على الأسعار والمؤشرات الخاصة بها وذلك لأشهر أنواع الدواجن المستهلكة في مصر سواء البلدي أو الساسو أو الأبيض أو الفراخ الامهات.

أسعار الدواجن البيضاء

الدواجن البيضاء من أشهر الأنواع المتاحة في السوق المحلية وقد سجل السعر الأقل لها اليوم نحو 57 جنيه مصري بالبورصة المحلية وتصل للمستهلك بسعر يصل حتى 62 جنيه مصري

سعر الفراخ الساسو البلدي

تعتبر من بين أهم الأنواع المتاحة في الأسواق وأسعارها لا تزال في نطاق المؤشرات المرتفعة حيث بلغ السعر الخاص بالدواجن الساسو اليوم إلى نحو 100 جنيه مصري وقد ارتفع في بعض الأسواق ليصل إلى نحو 100 جنيه مصري بينما يصل السعر الخاص بالدواجن البلدي إلى 112 جنيه مصري.

أسعار الدواجن الأمهات

الدواجن الأمهات متاحة في السوق المحلية اليوم بسعر لا يتعدى 62 جنيه مصري.

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