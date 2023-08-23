رابط”.. نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عبر azhar.eg موقع بوابة الازهر الالكترونية
تم الإعلان منذ قليل عن نتائج تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2023، وقد كان يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023 هو آخر موعد للتقديم الإلكتروني للمستوى الأول في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في جميع المعاهد الأزهرية، هذه النتائج تعتبر لحظة مهمة للأهالي والأطفال الذين كانوا يترقبونها بفارغ الصبر، حيث تمثل بداية رحلة التعليم لأبنائهم في المدارس الأزهرية.
نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023
يمكن لأولياء الأمور الإطلاع على نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عن طريق الإستعلام عن نتيجة التنسيق الإلكتروني، يجدر بالذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية قد فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية بدءً من 25 يونيو الماضي، واستمر حتى 31 يوليو 2023 للمعاهد العادية، بينما انتهت فترة التقديم للمعاهد الخاصة في 17 يوليو 2023، ويمكنكم الاستعلام عبر الرابط التالي هنا عن نتيجة تنسيق الصف الاول .
شروط التقديم لـرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري
شروط التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المعاهد الأزهرية وتشمل ما يلي:
لرياض الأطفال:
– يجب أن يكون الطفل على الأقل 4 سنوات في الأول من أكتوبر 2023م.
– الحد الأقصى للسن هو 5 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا في نفس التاريخ.
للصف الأول الابتدائي:
– يجب أن يكون الطفل على الأقل 6 سنوات في الأول من أكتوبر 2023م.
– الحد الأقصى للسن هو 9 سنوات في نفس التاريخ.
طريقة التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري
للتقديم في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري، يجب اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى “بوابة الأزهر الإلكترونية”.
- اضغط على خانة “التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية” واضغط عليه.
- ستظهر لك صفحة التسجيل، وعليك ملء البيانات المطلوبة للتلميذ وولي الأمر.
- كتابة بيانات التلميذ:( الاسم الرباعي، الرقم القومي للتلميذ، تاريخ الميلاد، الجنس، المرحلة التعليمية).
- بيانات ولي الأمر( الاسم بالكامل، الرقم القومي لولي الأمر، رقم الهاتف).
- بعد إكمال بيانات التلميذ وولي الأمر، ستحتاج إلى تحديد تفضيلاتك بخصوص المعاهد التي تود التقديم إليها.
- يمكنك اختيار المحافظة والإدارة التعليمية، ومن ثم اختيار نوع المعهد والمعهد نفسه بحسب تفضيلاتك.
- يُمكنك تحديد معهد رغبة أولى وثانية وثالثة إذا كنت ترغب في ذلك.
- بعد الانتهاء من ملء البيانات قد تُطلب منك مراجعة وتحقق من المعلومات التي أدخلتها للتأكد من صحتها.
- قبل الضغط على زر “تقديم” أو ما يماثله، تأكد من أن جميع المعلومات صحيحة.
- بمجرد تقديم الطلب، ستتلقى إشعارًا بتأكيد استلام الطلب ومعلومات حول الخطوات التالية في عملية القبول.