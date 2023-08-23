رابط”.. نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عبر azhar.eg موقع بوابة الازهر الالكترونية

تم الإعلان منذ قليل عن نتائج تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2023، وقد كان يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023 هو آخر موعد للتقديم الإلكتروني للمستوى الأول في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في جميع المعاهد الأزهرية، هذه النتائج تعتبر لحظة مهمة للأهالي والأطفال الذين كانوا يترقبونها بفارغ الصبر، حيث تمثل بداية رحلة التعليم لأبنائهم في المدارس الأزهرية.

نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

يمكن لأولياء الأمور الإطلاع على نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عن طريق الإستعلام عن نتيجة التنسيق الإلكتروني، يجدر بالذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية قد فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية بدءً من 25 يونيو الماضي، واستمر حتى 31 يوليو 2023 للمعاهد العادية، بينما انتهت فترة التقديم للمعاهد الخاصة في 17 يوليو 2023، ويمكنكم الاستعلام عبر الرابط التالي هنا عن نتيجة تنسيق الصف الاول .

شروط التقديم لـرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري

شروط التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المعاهد الأزهرية وتشمل ما يلي:

لرياض الأطفال:

– يجب أن يكون الطفل على الأقل 4 سنوات في الأول من أكتوبر 2023م.

– الحد الأقصى للسن هو 5 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا في نفس التاريخ.

للصف الأول الابتدائي:

– يجب أن يكون الطفل على الأقل 6 سنوات في الأول من أكتوبر 2023م.

– الحد الأقصى للسن هو 9 سنوات في نفس التاريخ.

طريقة التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري

للتقديم في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري، يجب اتباع الخطوات التالية: