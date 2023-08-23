التحويل بين الكليات والمعاهد”.. لينك تقليل الاغتراب 2023 للمرحلة الاولي والثانية | اهم شروط التحويل والخطوات 

قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فرصة للطلاب المسجلين في مرحلتي التنسيق لعام 2023 لتقديم طلب تقليل الاغتراب، حيث يتم قبول طلبات تقليل الإغتراب بنسبة 10% من إجمالي عدد الطلاب المسجلين في الكليات المختلفة، وعلى الطلاب الذين يرغبون في التحويل من كلية إلى أخرى أو من كلية إلى نفس الكلية ولكن في موقع أقرب إلى مكان سكنهم، يمكنهم تقديم طلب تقليل الاغتراب عبر الدخول إلى رابط تقليل الاغتراب 2023 المخصص لذلك.

موعد تقليل الاغتراب 2023

موعد تقليل الاغتراب 2023 سيكون كالتالي:

يبدأ باب تقليل الاغتراب يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023.

يستمر فتح باب التقليل حتى يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023.

خلال هذه الفترة يمكن للطلاب الراغبين في التحويل استخدام خدمة تقليل الاغتراب والتقديم للتحويل بحد أقصى نسبة مقررة تبلغ 10% من القبول العام للكليات أو المعاهد المراد التحويل إليها.

لينك تقليل الاغتراب 2023

قم بزيارة موقع التحويل بين الكليات 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

اضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

من القائمة التي ستظهر، اختر خدمة تقليل الاغتراب.

حدد نوع الشهادة التي حصلت عليها، وهي شهادة الثانوية العامة.

ادخل البيانات المطلوبة منك، وهي رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

بعد ذلك، ستظهر لك قائمة بالرغبات المسجلة خلال مرحلة التنسيق العادية.

قم بالضغط على خيار إنشاء قائمة جديدة.

اختر أيقونة “تقليل الاغتراب مناظر أو غير مناظر أو معاهد”.

ادخل التخصص والكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به وفقًا للقواعد المحددة.

قم بإدخال رقم القومي والرقم السري الخاص بك.

اضغط على أيقونة “تسجيل” لتأكيد البيانات والتقديم للتقليل من الاغتراب.

شروط التحويل بين الكليات والمعاهد في تقليل الاغتراب 2023

شروط التحويل بين الكليات والمعاهد في تقليل الاغتراب للعام 2023 عبارة عن: