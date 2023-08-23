الكليات التي تقبل من 50%”.. الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2023

يتطلع جميع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة لعام 2023، خاصة بعد الإعلان عن نتائج الدور الثاني، يجب ملاحظة أن الحد الأدنى للقبول في هذه المرحلة يتجاوز نسبة 50% وأكثر في جميع الشعب، بما في ذلك العلمي علوم ورياضة والأدبي، وفقاً لم تم الكشف عنه من قبل رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، السيد عطا، الذي أكد أيضًا وجود العديد من الأماكن الشاغرة في كليات المرحلة الثالثة، ومن الجدير بالذكر أن هناك فرصًا متاحة للطلاب لإختيار الكلية التي تناسب تفضيلاتهم واهتماماتهم في هذه المرحلة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تم الكشف عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023 صباح يوم الخميس الماضي من خلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، ويمكن للطلاب في جميع الشعب معرفة الكلية المتاحة لهم عن طريق زيارة موقع التنسيق الإلكتروني، وإدخال رقم الجلوس والرقم السري، بالنسبة للطلاب الذين حصلوا على مجموع أقل من الحد الأدنى للمرحلة الثانية، سيتم الإعلان عن مواعيد بدء تنسيق المرحلة الثالثة لهم في وقت لاحق.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2023

من المتوقع أن يكون تنسيق المرحلة الثالثة 2023 مشابهًا للعام السابق، حيث يُتوقع أن يتم إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة قريبًا، ومع ذلك يتعين على الطلاب الانتظار للإعلان الرسمي عن مواعيد التسجيل في هذه المرحلة، وتشير المؤشرات إلى وجود العديد من الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة لجميع الشعب، وقد أكد المشرف العام على التنسيق أن هناك العديد من الفرص المتاحة في العديد من الكليات والمعاهد، سواء في الشعبة العلمية أو الأدبية.

إليكم قائمة ببعض الكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثالثة لعام 2023: