الفرحة مش سايعة الطلاب”.. حقيقة تأجيل الدراسة 2023 في المدارس والجامعات وزارة التربية والتعليم توضح

تم تداول أنباء على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي حول تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وقد تم التواصل مع مركز الإعلام التابع لمجلس الوزراء بخصوص هذه الأخبار، وتم تأكيد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأنه لا يوجد تأجيل لموعد بدء الدراسة في المدارس للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

حقيقة تأجيل الدراسة

أكد المركز الإعلامي أن الأخبار التي تشير إلى تأجيل الدراسة 2023 في المدارس غير صحيحة، وستبدأ الدراسة في موعدها المقرر وفقًا للجدول الزمني المعتمد، للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وذلك دون أي تأجيل، كما تم اعتماد هذا الجدول بشكل رسمي من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وتم نفي أي تأجيل لموعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 من قبل مصدر موثوق في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيبدأ العام الدراسي كما هو مقرر في 30 سبتمبر 2023، وحتى اللحظة لا توجد معلومات عن ظهور متحور EG5 في مصر، وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الإشاعات التي تم تداولها على وسائل التواصل الإجتماعي حول احتمال تأجيل بدء الدراسة بسبب ظهور متحور EG5 في دول أخرى، ومع ذلك يجب أن نؤكد أن هذه الأخبار غير دقيقة وليس لها أساس من الصحة، وأكد المصدرأنه لا يوجد داعي للقلق بشأن أي تأجيل في العام الدراسي الجديد، لذا يمكن للطلاب وأولياء الأمور الإستعداد للعام الدراسي الجديد.

موعد بدء الدراسة في مصر

تم تأكيد موعد بدء الدراسة لعام 2023 في مصر سيكون يوم السبت الموافق 30 سبتمبر، سيشمل هذا الموعد جميع المراحل التعليمية في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، وتهيب وزارة التعليم بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الإنسياق وراء الأخبار غير الصحيحة والإعتماد على المعلومات الرسمية المقدمة من الوزارة، كما يتم اعتماد هذا الموعد بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم، وسيستمر العام الدراسي الجديد بمدة تصل إلى 35 أسبوعًا حتى 8 يونيو 2023، وسيتم بدء الدراسة في المدارس الدولية مبكرًا بدءًا من الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.

متى يبدأ العام الدراسي الجديد 2023

سيبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد في 30 سبتمبر 2023 وسيستمر حتى 25 يناير 2024، أما امتحانات الفصل الدراسي الأول، فمن المقرر أن تبدأ في 14 يناير 2024، كما ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في مدارس التعليم الفني في يوم 9 يناير 2024 وكذلك امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل في مدارس التعليم الفني.

موعد بدء الدراسة 2023 في الجامعات

موعد بدء الدراسة في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2023 – 2024 هو يوم السبت 30 سبتمبر 2023، سيستمر الفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، حيث سينتهي يوم الخميس 4 يناير 2024.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024

ستبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في 27 يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين، حتى 8 فبراير 2024، يجب ملاحظة أن فترة امتحانات الفصلين الأول والثاني تُعتبر أيام دراسة فعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المطلوبة قانونياً، في حال وجود تداخل بين إجازة منتصف العام وإجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، سيتم تنسيق الإجازة لتكون متسقة بينهما.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني