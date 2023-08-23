عداد ابو كارت بيخلص اية الحكاية”.. تنبيه هام رصيد عداد الكهرباء هيخلص بسبب المياه شركة الكهرباء توضح

تهيب شركة كهرباء التحرير، بدر قطاع السادات، الشؤون التجارية بجميع أصحاب عدادات الكهرباء بالكارت بضرورة الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء وتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية بأكملها، وذلك من أجل إبقاء الرصيد لأطول وقت ممكن دون الشحن مرة أخرى، ونوهت الشركة ان السبب في استهلاك رصيد عداد الكهرباء هي المياه.

مشاكل عداد الكهرباء الكارت

تعتبر مشكلات عداد الكهرباء الكارت من الأمور المزعجة التي يمكن أن تؤثر على جودته ورصيده، إليك بعض المشكلات الشائعة والحلول الممكنة لها:

إذا كان عداد الكارت قديمًا وحالته سيئة، فقد يكون من الضروري استبداله بعداد حديث وسليم.

بسبب طول فترة استخدام بعض العدادات، يمكن أن تمتلئ ذاكرتها بالمعلومات، مما يؤثر على أدائها، في هذه الحالة يُفضل استبدال العداد بواحد جديد.

بعض الأجهزة مثل المكواة ومضخات المياه تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء أثناء التشغيل، وقد يؤدي إلى استنفاد رصيد العداد بسبب استهلاكها الكبير، يجب توخي الحذر وتقليل استخدام هذه الأجهزة قدر الإمكان.

نبهت الشركة بشدة إلى ضرورة توخي الحذر في استخدام بعض الأجهزة الكهربائية التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، مثل المكواة والسخان الكهربائي وماتور المياه.

إذا كنت تستخدم ماتور المياه بالإشتراك مع شقة أخرى، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى استهلاك رصيد العداد بشكل سريع، من الأفضل تجنب استخدامه بالإشتراك والبحث عن حلاً آخر إذا أمكن، أو فصله تمامًا إذا لزم الأمر.

حافظ على توفير استهلاك الكهرباء بشكل عام، وذلك عن طريق إطفاء الأجهزة عند عدم الحاجة لها وتجنب تشغيلها بشكل زائد.

قم بمراقبة رصيد العداد بانتظام للتأكد من استهلاكك للكهرباء وتجنب أي مشاكل غير متوقعة.

حلول لتقليل استهلاك الثلاجة والتكييف للكهرباء

للحفاظ على رصيد عداد الكارت وتقليل استهلاك الثلاجة والتكييف للكهرباء يمكن اتباع هذه التوجيهات:

إذا كانت ثلاجتك قديمة وتستهلك الكهرباء بشكل كبير، قد يكون من الأفضل التفكير في تجديد الثلاجة بواحدة حديثة تحمل تصنيف “إنفرتر”، حيث تستهلك أقل كمية من الكهرباء.

حافظ على تنظيم الثلاجة بشكل جيد، وتجنب فتح الباب بشكل متكرر ولفترات طويلة، قم بتخزين الأطعمة بشكل منظم وقم بتبريدها قبل وضعها في الثلاجة.

تأكد من تنظيف الملفات الخلفية للثلاجة بشكل دوري، حيث يمكن أن يتراكم الغبار والأوساخ ويؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء.

إذا كنت بحاجة إلى تكييف الهواء، ابحث عن وحدة تكييف من نوع “إنفرتر”، حيث تتيح هذه الوحدات التحكم في سرعة الضاغط وبالتالي توفير الكهرباء.

نصائح عند شحن كارت الكهرباء

عند شحن كارت الكهرباء، من المهم أخذ بعض النصائح في الإعتبار مثل: