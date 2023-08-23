كليات ومعاهد حكومية تقبل من 50%”.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2023 ادبي وعلمي علوم ورياضة

بعد انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023، صدرت وزارة التعليم العالي بيانًا يوضح فيه موعد إعلان النتائج والحد الأدنى للقبول في كل كلية، بناءً على هذا البيان سيتم تحديد الكليات والمعاهد المشمولة في المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2023، بالإضافة إلى تحديد موعد التسجيل فيها، يعتمد اختيار الكليات والمعاهد في المرحلة الثالثة على الكليات المتبقية والمعاهد الفنية ومتطلبات القبول فيها، وجدير بالذكر أن عدد الرغبات المتاحة للطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للإلتحاق بالكليات هو 75 رغبة.

الكليات التي تقبل من 50%

هذه قائمة ببعض الكليات والمعاهد التي تقبل نسبة 50% في الشعبة العلمية لعام 2023:

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية.

المعهد العالي للإدارة والحاسب – شعبة نظم برأس البر.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث.

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج.

كلية المعهد العالي الفندقي بالأقصر إيجوث.

كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية أسوان.

كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية بورسعيد.

المعهد العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير.

المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث.

كلية تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية.

كلية تربية رياضية بنات الزقازيق.

كلية تربية رياضية بنات السويس.

كلية تربية رياضية بنات العريش.

كلية تربية رياضية بنات المنصورة.

كلية تربية رياضية بنات المنيا.

كلية تربية رياضية بنات بني سويف.

كلية تربية رياضية بنات جنوب الوادي.

كلية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

كلية تربية رياضية بنات بورسعيد.

كلية تربية رياضية بنات سوهاج.

كلية تربية رياضية بنات طنطا.

كلية تربية رياضية بنات أسوان.

كلية تربية رياضية بنات بنها.

كلية تربية العريش رياضة.

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس.

المعهد العالي حاسب وإدارة شارع نظم المعلومات الإدارية الزرقا بدمياط.

معاهد تقبل من 50% علمي علوم

هذه بعض المعاهد التي تقبل من نسبة 50% في الشعبة العلمية لعام 2023:

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية “بالتجمع الخامس”.

المعهد التكنولوجي العالي “إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح”.

معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي “السويس”.

معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي “حلوان”.

معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي “سوهاج”.

المعهد العالي الفندقي “بالأقصر”.

المعهد العالي حاسب وإدارة شارع نظم المعلومات الإدارية الزرقاء بدمياط.

المعهد العالي خدمة اجتماعية “أسوان”.

المعهد العالي خدمة اجتماعية “بورسعيد”.

المعهد العالي سياحة وفنادق “الغردقة”.

المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية “إيجوث”.

المعهد العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية.

المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية “برأس البر”.

المععد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم “برأس البر”.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية “إيجوث”.

المعهد العالي للسياحة والفنادق والإرشاد السياحي “بأبي قير”.

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة “بالعريش”.

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم “بالعريش”.

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية “بدمياط الجديدة”..

تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2023

لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2023 في تنسيق الكليات، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع التنسيق الإلكتروني.

قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

ستظهر لك خيارات لإدخال رغباتك، قم بإدخال الكليات التي ترغب في الالتحاق بها وفقًا لترتيب أفضليتك.

يمكنك تعديل رغباتك في أي وقت قبل انتهاء فترة التسجيل، مع العلم أن آخر تعديل تقوم به سيكون الذي يحتسب عند تنسيقك.

بعد تسجيل وتعديل رغباتك كما تريد، اضغط على زر “تأكيد” أو “حفظ” حسب تعليمات الموقع

طلاب الشعبة الأدبية

يشغل بال عددًا كبيرًا من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات والمعاهد الجامعية في الشعبة الأدبية، حيث يتطلع الطلاب إلى معرفة الأماكن الشاغرة داخل تنسيق الجامعات للعام 2023، خاصةً مع إمكانية قبول نسبة 50% في هذه المرحلة، إن معرفة الأماكن الشاغرة والشروط اللازمة للقبول في الكليات والمعاهد الجامعية سيساعد الطلاب في اتخاذ قرارات سليمة بشأن اختيار التخصصات والجامعات التي يرغبون في التقديم إليها.