الكل هيركب عربيات“.. أرخص سيارة مستعملة في مصر 2023 بـ 30 ألف جنيه عربيات الغلااابة

يعد البحث عن أرخص سيارة مستعملة هو مسألة تشغل بال العديد من الأشخاص في مصر، وخاصة مع نقص العروض في سوق السيارات، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السيارات مقارنة بقيمتها الحقيقية، وتزيد هذه المشكلة من صعوبة الحصول على سيارات جديدة نظرًا لصعوبة استيرادها بسبب نقص العملة الصعبة، لذلك يلجأ العديد من الأشخاص إلى البحث عن سيارات مستعملة بأسعار معقولة كبديل للسيارات الجديدة.

مواصفات أرخص سيارة مستعملة في مصر

يمكن لهذه السيارة أن تكون خيارًا جيدًا للباحثين عن سيارة مستعملة بأسعار مناسبة في السوق المصري، حيث تعتبر هذه السيارة من طرازات الثمانينيات وتتمتع بميزات تقنية ومظهر خارجي جذاب، مع اعتبار تفاوت الأسعار حسب حالة المحرك والشكل الخارجي للسيارة.

الموديل فيات 128

سنة الصنع 1987

سعة المحرك 1300 سي سي

ناقل الحركة علبة تروس مانيوال

المسافة المقطوعة حتى 9999 ألف كيلو متر

الحالة دهانات خارجية وداخلية، رخصة سارية

مميزات إضافية إضاءات أمامية، مقابض أبواب نيكل، إشارات جانبية، مرايا بأيدي سوداء

مميزات داخلية كاسيت وراديو، 4 جنوط للكاوتش، عدادات للوقود والسرعة والحرارة، أذرع مثبتة على جانبي المقود

السعر يبدأ من 30 ألف جنيه

مميزات سيارة فيات 128 موديل 1987

تعتبر سيارة فيات 128 من السيارات ذات الأسعار الاقتصادية، مما يجعلها متاحة لفئات متعددة من المشترين.

يعتبر محركها البسيط مناسبًا للصيانة اليومية، مما يسهل على صاحبها القيام بالصيانة بنفسه أو بتكليف ميكانيكي.

قطع الغيار لسيارة فيات 128 منتشرة ومتوفرة بسهولة في السوق المصري، وأسعارها غالبًا معقولة.

حصلت على جائزة أفضل سيارة في أوروبا منذ عام 1970، مما يشير إلى جودتها وأدائها المرموق.

تستهلك الوقود بكفاءة مما يساهم في توفير تكاليف التشغيل.

عيوب سيارة فيات 128 موديل 1987