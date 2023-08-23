زيادة الرواتب لـ 3000 جنيه.. الحكومة تُفجر مفاجأة غير متوقعة لجميع الموظفين مع بداية صرف مرتبات أغسطس 2023

بدأ اليوم صرف مرتبات شهر أغسطس لجميع العاملين في الدولة من القطاعي الخاص والحكومي، إلا أن الكثير منهم يتساءلون بشكل مستمر عن الزيادة المقرر صرفها لهذا الشهر، والمقصود بها هنا القطاع الخاص، بعد أن تم رفع رواتبهم في الفترة الأخيرة، بسبب التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة، وتخفيف العبء الاقتصادي عنهم في تلبية جميع احتياجاتهم الأساسية، لهذا سنوضح لكم قيمة الزيادة الأخيرة لجميع العاملين في القطاع الخاص، لكي يتعرف عليها الجميع.

قيمة الزيادة في القطاع الخاص

أعلن المجلس القومي للأجور مؤخرًا، عن أنه تم زيادة رواتب القطاع الخاص، وذلك في شهر يوليو الماضي 2023، وبلغ الحد الأدنى للرواتب من 2700 جنيه إلى نحو 3000 جنيه أي أن الزيادة وصلت إلى 300 جنيه لكل عامل، فضلاً عن أن تطبيقها مر عليه شهر إلى الآن ويعد شهر أغسطس هو الشهر الثاني للقيام بصرف هذه الزيادة، مع العلم أنها جاءت من أجل توفير حياة كريمة للعاملين في القطاع الخاص وفي ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي 2023

حددت وزارة المالية، الحد الأدنى لزيادة الأجور لجميع العاملين في القطاع الحكومي، التي سيتم صرفها مع مرتبات شهر أغسطس الجاري، لتكون على النحو التالي:-

يحصل الموظف الحاصل على الدكتوراه على راتب 7000 جنيه.

في حين أن الماجستير يكون له راتب 6000 جنيه بعد الزيادة.

فضلاً عن أن الموظف في الدرجة 3 يحصل على راتب 5000 جنيه بعد الزيادة.

وبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023 في جميع أنحاء الجمهورية.