أخر نداء لأصحاب بطاقات الرقم القومي.. وزارة الداخلية تُصدر تحذيرها الأخير بفرض الغرامة والحبس لجميع حاملي البطاقة الشخصية

أصبح بطاقة الرقم القومي، من بين أهم المستندات التي يجب الالتزام بها في أي وقت وفي كل مكان، نظرًا لأهميتها الكبيرة التي من خلالها يتم إنهاء جميع الإجراءات القانونية المختلفة، لهذا فإن كل مواطن فوق سن الـ 16 عامًا يحق له القيام باستخراج بطاق الرقم القومي الشخصية، لهذا فإن وزارة الداخلية قامت بفرض تحذير شديد اللهجة مؤخرًا بشأن سرعة تجديد البطاقة لكي لا يتم فرض الغرامات والعقوبات المقررة، التي تصل إلى الحبس أحيانًا.

عقوبات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي

حددت وزارة الداخلية بعض العقوبات الهامة التي تُطبق على جميع المخالفين في تجديد بطاقة الرقم القومي، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

يتم فرض غرامة تصل إلى 100 جنيه إذا انتهت صلاحية البطاقة الرقم القومي أمام الجهات الحكومية.

بينما في حالة التأخير لمدة تصل إلى 3 أشهر ولم يتم استخراج بطاقة الرقم القومي بعد سن الـ 16 عامًا تصل الغرامة إلى 100 جنيه.

إضافة إلى أن هناك عقوبات بالحبس تصل إلى 6 أشهر في حالة تزوير بطاقة الهوية الوطنية أو أحد البيانات الخاصة بالبطاقة الشخصية.

إذا لم يقم المواطن بتحديث البيانات الشخصية الخاصة به مثل الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة يتم فرض غرامة تصل إلى 50 جنيهًا.

عند التأخير عند إصدار بدل فاقد للبطاقة لمدة تصل إلى 15 يومًا تصل إلى الغرامة إلى 50 جنيهًا.

الفئات المستثناة من فرض الغرامة

هناك بعض الفئات التي لم يتم فرض غرامة او عقوبات عليهم، وهم جاؤوا على النحو التالي:-