الدهب عياره فلت.. أسعار الذهب تُفاجئ جميع المصريين في بداية تعاملات اليوم وعيار 21 يتخطى أعلى مستوياته

شهدت أسعار الذهب حالة من الارتفاع الطفيف في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023، حيث إن ذلك الارتفاع أثر بشكل كبير في سوق الصاغة وعلى جميع المواطنين الراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية، إضافة إلى أن الارتفاع جاء كذلك بعد أن وصل لأكثر من 2275 جنيهًا ثم تراجع مرة أخرى، ليبدأ في التزايد من جديد، مع العلم أن هذه الارتفاعات ترجع لعدة أسباب مختلفة، أولها هيمنة الدولار على السوق المصري وارتفاعه الكبير في البنوك.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

جاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة، وفقًا للنحو التالي:-

وصل جرام الذهب عيار 24 ليصل عند سعر 2600 جنيه للبيع، بينما بلغ الشراء نحو 2571 جنيه.

إضافة إلى أن سعر الذهب من عيار 22 وصل عند سعر 2383 جنيه للبيع، ونحو 2357 جنيه للشراء.

في حين أن سعر الذهب عيار 21 داخل محلات الصاغة وصل سعرها إلى 2275 جنيهًا للبيع، وللشراء بلغ نحو 2250 جنيهًا.

كما أن سعر الذهب من عيار 18 بلغ عند مستوى 1950 جنيهًا للبيع، والشراء بلغ نحو 1928 جنيه.

فضلاً عن أن سعر الذهب عيار 14 وصل سعره إلى 1516.75 جنيه للبيع، و1500 جنيه للشراء.

سعر الذهب 12 وصل إلى 1300 جنيه للبيع، و1285.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء

وبلغت أسعار المشغولات الذهبية في تعاملات اليوم الأربعاء لتُسجل الأسعار التي جاءت على النحو التالي:-