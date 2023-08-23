رابط نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات | natiga.azhar.eg

رابط نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس، من أكثر الأمور التي باتت محور اهتمام عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب خاصة بعد ما صرح قطاع المعاهد الأزهرية عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية الأزهرية الدور الثاني، مما جعل عدد كبير من الطلاب يشعرون بحالة من القلق والتوتر، كونها الفرصة الأخيرة لهم لتحسين المجاميع ليتمكنوا بعدها من الالتحاق بالكلية، ومن خلال هذا المقال يستعرض معكم موقع البديل رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2023 الدور الثاني.

نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

حيث صرح مصدر مسؤول بالأزهر الشريف أن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني برقم الجلوس أصبحت متاحة أمام الجميع في شنى محافظات الجمهورية، وذلك تيسيراً على أولياء الأمور وعدم الحاجة إلى الخروج من المنزل خاصة بعد الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال الأيام الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن نسب نجاح الثانوية الأزهرية الدور الثاني هذا العام تخطت حاجز الـ 82% ، مشيراً إلى أن الطلاب أدوا امتحانات الدور الثاني في اللجان المنتشرة على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد طلاب الدور الثاني 45416 طالب وطالبة ،وأكد إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج رسمياً خلال الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023