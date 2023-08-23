تنسيق الأزهر 2024.. الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية والاوراق المطلوبة

أعلنت جامعة الأزهر خلال الساعات الأخيرة عن فتح باب التسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الأول في الشهادة الثانوية، حتى يتمكنوا من الالتحاق بكليات القاهرة والأقاليم ، حيث أعلنت جامعة الأزهر صباح يوم الأحد الماضي عن فتح باب تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والمحافظات لعدد من الطلاب وهم: السنوات السابقة – إعادة القيد “المستنفذين” – تخصص القراءات – المعادلات – طالبات الشهادة الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية”، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم المعلومات الخاصة بكليات فرع البنات كليات جامعة الأزهر فتابعونا….

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية 2023-2024

كليات الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة والأقاليم:

الكليات المتاحة : القاهرة – بني سويف – المنصورة – الزقازيق – الإسكندرية – سوهاج – كفر الشيخ- بورسعيد- الخانكة- القرين – السادات – فصول الفيوم.

كلية البنات الإسلامية محافظة أسيوط.

كليات البنات الأزهرية : المنيا الجديدة والعاشر من رمضان، وطيبة الجديدة وأسوان.

حيث تبلغ مدة الدراسة بها 4 سنوات ، وتكون درجة الإجازة العالية “الليسنانس” في التخصصات الآتية:

أصول الدين (التفسير وعلوم القرآن – الحديث وعلومه – عقيدة وفلسفة) – الشريعة الإسلامية – اللغة العربية (الشعبة العامة).

أما شعبة الشريعة والقانون بكليات الدراسة الاسلامية والعربية بمحافظة الإسكندرية والمنصورة والقاهرة وفصول الفيوم التابعة لها والبنات الإسلامية في أسيوط والبنات الأزهرية بالمنيا الجديدة.

وتكون الدراسة فيها على مدار 4 سنوات جامعية.

قسم اللغة الألمانية وآدابها – قسم اللغة الإسبانية وآدابها

قسم اللغة الفارسية وآدابها – قسم اللغة التركية وآدابها – قسم اللغة الأردية وآدابها – قسم اللغة العبرية وآدابها.

كليات التجارة بالقاهرة وتفهنا الأشراف – دقهلية وأسيوط

كلية التربيـة للبنــات بالقاهرة ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الآداب و التربية في إحدى التخصصات الآتية: الدراسات الإسلامية واللغة العربية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات الازهر