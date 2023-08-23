“مش هتصدق مين البنك”.. أكبر بنك في مصر يسجل أرباحا تاريخية

ضمن الإحصائيات الشهرية للبنوك العاملة في مصر، فكشفت عن أكبر البنوك التي تحقق أعلى أرباحًا تقدر بنحو 71 مليار جنيه في العام الماضي 2022 وذلك قبل الضرائب، في حين أن صافي الأرباح التي سجلها البنك تُقدر بنحو 35 مليار جنيه، وذلك بعد أن تم سداد نحو 36 مليار جنيه ضرائب إلى خزينة الدولة، هذا وقد وصل إجمالي المركز المالي للبنك إلى 4.4 تريليون جنيه خلال شهر ديسمبر 2022، مقارنة بنحو 3.2 تريليون جنيه في عام 2021.

ارتفاع أرباح البنك الأهلي

وضمن الارتفاعات التي شهدها البنك، فقد ارتفعت حقوق الملكية خلال شهر ديسمبر الموافق 2022 إلى نحو 41 مليار جنيه زيادة عن العام الذي قبله 2021، هذا وأنه ضمن الشمول المالي والعمل على تعزيز الخدمات المصرفية، فقد استطاع البنك استقدام نحو 0.8 مليون عمي عبر مجال الإنترنت البنكي، التي تتمثل في تطبيق “الأهلي نت”، فضلاً عن أن عدد العملاء المشتركين في هذه الخدمة وصلوا إلى نحو 7 ملايين عميل خلال شهر ديسمبر الموافق 2022، زيادة عن العام 2021 الذي بلغ عدد المشتركين فيه إلى 2021.

عدد ماكينات الصراف الألي في البنك الأهلي

وفي نفس السياق، ارتفع عدد ماكينات الصراف الألي الخاصة بالبنك الأهلي لتصل إلى نحو 6532 ماكينة خلال شهر ديسمبر 2022، لتزيد بنحو 1185 ماكينة عن شهر ديسمبر الموافق 2021، إضافة إلى أن عدد ماكينات الـ POS وصل لنحو 403 ألف ماكينة صراف الألي خلال شهر ديسمبر 2022، زيادة عن العام المسبق الذي بلغت عدد الماكينات فيها إلى 335 ألف ماكينة خلال شهر ديسمبر.