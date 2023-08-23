“حرفيا يشتعل” سعر الدولار الان في السوق السوداء والبنوك المصرية لحظة بلحظة || اعلي سعر الدولار اليوم في السوق

في يومنا هذا، يبدو أن سعر الدولار الان في السوق السوداء يواصل مسيرته الهادئة والثابتة داخل جدران البنوك. بينما يشهد سوق الصرف السوداء تقلبات غير متوقعة في قيمة العملة الأمريكية. أما بالنسبة للأسعار المعلنة هذا اليوم، فقد اتخذت شكلاً مختلفًا، كما نرى فيما يلي. ولا يقتصر دور موقع البديل على توفير هذه المعلومات فحسب، بل يقدم أيضًا تحديثات يومية حول سعر الدولار؛ وذلك ليكون على تواصل دائم مع احتياجات المواطنين. ومن خلال الموقع أيضًا، يمكن الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى التي تلبي تطلعات المستخدمين.

سعر الدولار في البنوك المصرية

أُسجل اليوم أمامكم معطيات حيّة تعبر عن مقابل الاخضر الأمريكي للجنيه المصري قبل معرفة سعر الدولار الان في السوق السوداء في بعض الجهات المصرفية البارزة:

في البنك المركزي المصري، يتوقف سعر الدولار عند حدود 30.83 جنيه للشراء، وينتهي إلى 30.93 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري، يبدو أن الدولار يراوح ما بين 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع البنك المصر، يُحاط الدولار بقيمة حوالي 30.75 جنيه للشراء، وينهي مسيرته عند 30.85 جنيه للبيع. يبدو أن بنك أبو ظبي الإسلامي مصر يرصد سعر الدولار حوالي 30.90 جنيه للشراء، مع نهاية اليوم ينتهي إلى 30.95 جنيه للبيع. في بنك التعمير والإسكان، تتوهج الأرقام بحدود 30.85 جنيه للشراء، وتتألق عند 30.95 جنيه للبيع. في محيط البنك التجاري الدولي، يبدو أن سعر الدولار يستقر عند 30.85 جنيه للشراء، ويُنهي مشواره بمستوى 30.95 جنيه للبيع. بنك القاهرة، فهنا ينحسر الدولار عند حدود 30.85 جنيه للشراء، فيما يُختم عند 30.95 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية، يتأرجح سعر الدولار حوالي 30.85 جنيه للشراء، وينتهي بـ30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان في السوق السوداء

مع اليوم، نتوقف لنلقي نظرة على تحولات سعر الدولار الان في السوق السوداء الذي تراقص بين أرقام مختلفة في الأماكن المالية المتعددة، في محيط السوق الموازية.

انطلق سعر الدولار ليُسجل تراوحًا بين 39.5 جنيه و40 جنيه، متجاوزًا بذلك قيمته في البنوك، وتأتي هذه المعلومات من مصدر متحدث قريب زمن المقال، إذ لم يمضِ وقت طويل منذ آخر إعلان، بهذا، نختم فصلاً من محادثتنا حول تقلبات سعر الدولار لهذا اليوم، فقد شهدنا استقرارًا في أروقة البنوك، بينما تلاحظ اختلافًا واضحًا في المشهد السوقي البديل.