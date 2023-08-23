pdf كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي الالكترونية| وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراق

pdf كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية 2023، من أكثر الأمور التي باتت تشغل بال عدد كبير من الأشخاص في شتى المحافظات العراقية، خاصة بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الإنتهاء من رفع pdf كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية التي تعد من أهم الأمور التي تتوايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية 2023.

كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية 2023

حيث تعد الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الاسر من محدودي الدخل والغير قادرين عن العمل، لسد احتياجاتهم والتغلب على ظروف المعيشة الصعبة التي نتجت عن الحرب الروسية على أوكرانيا، وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق أعلنت عن أنه من المقرر أن يتم صرف الوجبة لحوالي ما يقرب من 64 ألف أسرة في شتى المحافظات الجمهورية، إلا أن الوزارة أعلنت عن وجود عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاث الراغبين في الحصول على الدعم والتي جاءت كالتالي:

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

أن يكون المواطن عراقي الجنسية.

ألا يكون مستفيد من برامج الدعم الأخرى.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام ولا يقل عن 18 عام.

ألا يزيد عمر المتقدمة عن 55 عام ولا يقا عن 15 عام.

أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد له.

اسماء الرعاية الاجتماعية 2023