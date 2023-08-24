“هسه”… نتائج القبول في مدارس المتميزين بالعراق عبر الرابط الرسمي 2023

متى موعد إعلان نتائج القبول في مدارس المتميزين 2024؟ يتساءل الكثيرين من الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات العراقية عن النتائج، خاصة في ظل إعلان وزارة التربية أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة امتحانات القبول في مدارس المتفوقين للبنين والبنات من خلال أرقام الجلوس عبر الموقع الإلكتروني.

إعلان نتائج القبول في مدارس المتميزين 2024

أوضحت وزارة التربية العراقية موعد إعلان نتيجة امتحانات القبول في مدارس المتفوقين للعام الدراسي المقبل بنين وبنات على حسب أرقام الجلوس ويمكن للطلاب الاستعلام كالآتي:

يتم الدخول إلى رابط وزارة التربية العراقية عبر الإنترنت أو موقع نتائجنا.

إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس والنقر على استعلام.

انتظر قليلاً ومن ثم سوف يتم ظهور نتيجة الطالب.

ضوابط القبول في مدارس المتفوقين 2023/2024

أوضحت وزارة التربية العراقية كافة التفاصيل والضوابط الخاصة بقبول الطلاب ومن بينها:

ينبغي ألا يقل مجموع الطالب الراغب في التقديم إلى مدارس المتفوقين وثانوية كلية بغداد عن 570 درجة للطلاب المسلمين بمعدل 95%.

ألا يقل مجموع الطلاب غير المسلمين عن 475 درجة.

معدل البقاء في مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد لكافة المراحل الدراسية يجب ألا يقل عن 75%.

يؤدي الطالب المتقدم اختبارين في الذكاء بالإضافة إلى اختبار تحصيلي في المواد الدراسية التي درسها في الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2022/2023.

موعد التقديم في مدارس المتميزين 2023

تم فتح باب التقديم بصورة إلكترونية في مدارس المتميزين بالعراق منذ يوم الاثنين الموافق 24/7/2023 واستمر حتى يوم الأحد 6/8/2023 من خلال موقع وزارة التربية العراقية، ونحن الآن في انتظار إعلان النتائج للقبول للعام الدراسي الجديد لكافة الطلاب والمتوقع صدورها خلال الساعات المقبلة.