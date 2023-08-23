الدخول بدون تأشيرة.. السعودية تُعلن رسميًا إلغاء تأشيرة الدخول لمواطني هذه الدول

في إطار الجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية، فقد كشفت مؤخرًا عن إلغاء تأشيرة الدخول لمواطني بريطانيا وأيرلندا، حيث إن وزارة الداخلية أكدت بأن ميزة الإعفاء الإلكتروني تعد من ضمن التسهيلات التي أتاحتها الوزارة للدخول وزيارة المملكة العربية السعودية، تزامنًا مع التعاون الإقتصادي والإجتماعي المنوط به مع كل هذه الدول.

الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى السعودية

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، أن التأشيرة تكون لجميع الراغبين في زيارة المملكة العربية السعودية من أجل عقد الأعمال والتبادل التجاري، وكذلك السياحة والدراسة، إضافة إلى العلاج والرعاية الطبية، حيث إنه يمكن الحصول عليها بملء طلب اعفاء إلكترونيًا عبر المنصة الوطنية الموحدة التي أطلقته وزارة الخارجية، حيث يمكن القيام بتقديم الطلب المنوط به قبل موعد السفر إلى المملكة بما يُقارب من 90 يومًا وبحد أقصى 48 ساعة حتى يتم الموافقة عليه.

بدء تنفيذ إعفاء المواطنين من الحصول على تأشيرة دخول

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه بدأ التنفيذ في نظام إعفاء المواطنين من الحصول على تأشيرة دخول روسيا عبر طريق السفارة الروسية والعمل على استبدالها بالتأشيرة الإلكترونية، مضيفة أن النظام الجديد يُسهل كم كبير من الإجراءات الهامة وقت السفر والدخول إلى كل هذه البلاد التي يُتاح الدخول إليها، ويتوجب في مثل هذه الحالة إدخال جميع المعلومات الشخصية، والعمل على إرفاق الصورة الشخصية إلى الصفحة الرئيسية لجواز السفر، وذلك دون أي مستندات أخرى، حتى يسهل عملية الدخول والخروج إلى المملكة العربية السعودية، وذلك للدول المحددة من قبل السفارة.