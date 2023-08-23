تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وتعرف على اماكن كليات الحقوق لطلاب الثانوية شعبة علمي tansik.digital.gov.eg

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، يترقب عدد كبير من الطلبة والطالبات موعد الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 حتى يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم في المعاهد والكليات المتاحة، خاصة بعد أن تمكن طلاب المرحلة الأولى والثانية من تسجيل رغباتهم ، من خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم التفاصيل الخاصة بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويسعى عدد كبير من الطلبة والطالبات أن ييتعلموا عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023، والذي من المقرر أن يكون في بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن ينتهي طلاب الثانوية العامة من امتحانات الدور الثاني، وطبقاً للجدول التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم فإنه من المقرر أن تنهتي الامتحانات في 29 اغسطس 2023 ، على أن يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة في منتصف شهر سبتمبر بعد الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابة ورفع درجات الثانوية العامة الدور الثاني.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم 2023

وبعد أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان تنسيق المرحلة الثالثة 2023 والتي من المقرر أن تستمر لمدة 5 أيام ، يمكن للطالب بعدها أن يقوم بالدخول على موقع التنسيق الالكتروني وتسجيل 75 رغبة للكليات والمعاهد والتي من المقرر أن يكون الحد الأقصى لطلاب الشعبة العلمية 249.5 درجة بنسبة 60%، وطلاب الشعبة الأدبية بحد أقصى 237.5 درجة بنسبة 57% على أن يكون الحد الأدنى لتسيق المرحلة الثالثة 2023 بداية من 205 درجة بنسبة 50%.

تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2023

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة في المعاهد والكليات المرحلة الثالثة 2023، وذلك بعد أن يتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية ومن المقرر أن تقوم الكليات بالإعلان عن كليات التربية الخاصة بالمرحلة الثالثة شعبة أدبي خلال الأيام القليلة المقبلة.