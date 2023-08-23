تنبيه لأصحاب العدادات القديمة ” وزارة الكهرباء تغيير عداد الكهرباء القديمة بعداد أبو كارت مسبق الدفع عبر هذة الخطوات

تستمر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ خطتها لتعميم تركيب العدادات مسبقة الدفع بدلاً من العدادات التقليدية حيث يعد هذا الأمر مهماً جداً، وفيما يلي سوف نوضح لكم دليلًا لخطوات تحويل العداد التالف أو التقليدي للكهرباء إلى عداد مسبق الدفع.

خطوات تغيير العداد

التوجه لشركة توزيع الكهرباء: ينصح بزيارة أقرب شركة توزيع للكهرباء لمحل السكن، حيث يجب تقديم البطاقة الشخصية وملء نموذج طلب الفحص والتحقق من المعلومات.

التقديم الإلكتروني: يمكن تقديم طلب لفحص أو استبدال عداد الكهرباء عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

الاتصال بالخط الساخن: يمكن التواصل مع خط الاتصال الساخن المخصص للشركة المعنية بالتوزيع.

إجراءات تغيير العداد

سداد الرسوم: يتطلب الأمر سداد رسوم قدرها 195 جنيهًا للفحص أو استبدال العداد بآخر جديد.

تسوية الحساب: يجب معرفة التسوية المتعلقة بالاستهلاك السابق، ويطلب من المشترك تحصيل قيمة متوسط استهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل.

تصفية الحساب وتسوية: في حال كان هناك تراكمات مالية على المشترك، يتوجب تسويتها قبل رفع وفحص العداد.

فحص العداد: يتم فحص العداد خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامه من المشترك.

حصر المديونية: يتم تحديد قيمة المديونية وتسجيلها، مع تحديد قيمة الشحنات على العميل.

شحن العداد: يتم شحن كارت العداد بمبلغ 100 جنيه، وفي حال عدم الشحن يتم شحنه بمبلغ 30 جنيه لتشغيله ويتم تضمينه في المديونية.

تحويل لشرطة الكهرباء: في حال اعتراض العميل على تركيب العداد المسبق الدفع، يبلغ رسميًا بالإجراءات وفي حال عدم الحضور يتم تحويل الأمر لشرطة الكهرباء.

مميزات العداد مسبق الدفع