صرف معاشات سبتمبر غدًا الخميس.. الحكومة تُصدر بيان هام وعاجل بشأن حقيقة هذا الأمر

قامت وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بالرد على الشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعية، بشأن صرف معاشات شهر سبتمبر غدًا الخميس 24 أغسطس، خاصة بعد أن تم البدء في صرف المرتبات اليوم الأربعاء، لهذا كان من المفترض أن تقوم وزارة التضامن بتوضيح حقيقة الأمر ومعرفة الموعد الرسمي الذي سيتم فيه صرف المعاشات لكي يتعرف عليه الجميع.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر بقيمة الزيادة الجديدة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن جميع الأخبار المنتشرة بشأن صرف المعاشات غدًا الخميس غير صحيحة وهي عارية تمامًا من الصحة، فضلاً عن أن الصرف يكون في بداية كل شهر حتى لو وافق إجازة رسمية داخل الجمهورية، لهذا سيكون الصرف بداية يوم الجمعة المقبلة في الأسبوع القادم، ليتمكن جميع المستفيدين من القيام بصرف المعاشات بقيمة الزيادة الأخيرة التي وصلت إلى نحو 15% لكل مستفيد، وهي تتراوح من 175 جنيه إلى 1635 جنيه.

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2023

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، مواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر بقيمة الزيادة الأخيرة وفقًا لما جاء في النحو التالي:-

تحصل الشريحة الأولى على معاش يصل إلى 1300 جنيه يومي 1 و2 سبتمبر 2023.

في حين أن الشريحة الثانية ويبلغ المعاش الخاص بها نحو 2300 جنيه في 3 و4 سبتمبر 2023.

فضلاً عن أن الشريحة الثالثة تحصل على معاش قيمته أكثر من 2300 يوم 5 و6 سبتمبر 2023.

يذكر أن المعاشات زادت بقيمة بلغت نحو 15% وذلك في شهر أبريل الماضي 2023، مع العلم أن القطاع الخاص زاد رواتبه كذلك بقيمة وصلت إلى 300 جنيه.