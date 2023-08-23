خبر بمليار جنيه للمواطنين”.. قانون التصالح في مخالفات البناء في المدن والقري أعرف رسوم الدفع مقدم مع إمكانية التقسيط

موضوع رسوم التصالح في مخالفات البناء يشغل الرأي العام المصري بشكل كبير، وذلك خصوصاً بعد الإصلاحات والتعديلات التي تم إجراؤها على القانون في نهاية العام الماضي 2022، فيما يلي سوف نوضح لكم أبرز المعلومات عن قانون التصالح ورسوم التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن.

رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن

على خلفية التعديلات الجديدة التي أجريت على القانون، أصبحت رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن محوراً رئيسياً يتناوله الحديث بين المواطنين في مصر، وفيما يلي نستعرض أبرز تفاصيل هذا القانون:

المخالفات المسموح بها للتصالح:

تم حظر التصالح فيما يخص مخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل.

لا يسمح بالتصالح فيما يتعلق بمخالفات إنشاء المقابر الخاصة.

اللجان المعنية بالتصالح:

لا يسمح بالتصالح فيما يتعلق بمخالفات إنشاء المقابر الخاصة. اللجان المعنية بالتصالح: تم تشكيل لجان مختصة تقوم بإجراءات التصالح والمعاينات.

متطلبات لجان التصالح

تشترط لجان التصالح تقديم تقرير هندسي يحكم أوضاع المباني المخالفة ويقيم سلامتها الإنشائية.

المسؤولية عن تقديم التقرير الهندسي تقع على المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو مهندسين استشاريين معتمدين من نقابة المهندسين.

رسوم التصالح

تبدأ رسوم التصالح من 50 جنيهاً للمتر الواحد كحد أدنى وتصل إلى 2500 جنيه كحد أقصى.

من 50 جنيهاً للمتر الواحد كحد أدنى وتصل إلى 2500 جنيه كحد أقصى. يتم تخفيض 25% من قيمة الرسوم في حالة سداد المبلغ كاملًا على الفور.

تقسيط الرسوم

يسمح بتقسيط رسوم التصالح على مدى 5 سنوات بفائدة 7% في حال تجاوز المدة القانونية للتقسيط 3 سنوات.

تحدد رسوم الفحص بحد أقصى قدره 5000 جنيه، وتحدد الفئات المعنية في اللائحة التنفيذية.

الدفع المقدم والفحص

يتطلب بداية إجراءات التصالح دفع 25% من إجمالي قيمة التصالح.

يستغرق فحص طلب التصالح مدة تصل إلى 3 شهور، مع استثناء القرى وتوابعها من معاينات اللجان.

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